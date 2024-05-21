Росіяни поширюють неправду про зайняття Білогорівки – DeepState
Київ • УНН
Російські війська неправдиво стверджують, що зайняли село Білогорівка, але українські десантники з 81-ї аеромобільної бригади за останні два дні знищили або вивели з ладу 6 танків і 9 бронемашин.
Ворог поширює неправду про зайняття Білогорівки, ситуація в селі суттєвих змін не зазнала. Про це повідомили у проєкті Deep State, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що тільки в результаті боїв за останні дві доби, десантники з 81-ї ОАеМБр знищили або вивели з ладу 6 танків та 9 БМП/МТЛБ.
Кількість знищеної піхоти ворога порахувати не вдалося.
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Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState20.05.24, 01:30 • 41705 переглядiв