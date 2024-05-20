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Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState

Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState

Київ • УНН

 • 41705 перегляди

По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов, включая Роботино, Вербово, Парасковиевку, Нетайлово, Яснобродовку, Новопокровское, Керамику, Берестове, Зелене и Бугриватку, хотя Вооруженные силы Украины не подтвердили эту информацию.

Мапу DeepState оновлено. За останню добу аналітики зафіксували просування РФ біля низки населених пунктів. Про це повідомили у телеграмі проєкту, передає УНН.

Деталі

Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки

зазначають аналітики.

Генштаб ЗСУ не підтверджував дану інформацію.

Переглянути карту можна за посиланням

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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