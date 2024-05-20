Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState
Київ • УНН
По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов, включая Роботино, Вербово, Парасковиевку, Нетайлово, Яснобродовку, Новопокровское, Керамику, Берестове, Зелене и Бугриватку, хотя Вооруженные силы Украины не подтвердили эту информацию.
Мапу DeepState оновлено. За останню добу аналітики зафіксували просування РФ біля низки населених пунктів. Про це повідомили у телеграмі проєкту, передає УНН.
Деталі
Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки
Генштаб ЗСУ не підтверджував дану інформацію.
Переглянути карту можна за посиланням.