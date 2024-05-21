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Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState
Российские войска ложно утверждают, что заняли село Белогоровка, но украинские десантники из 81-й аэромобильной бригады за последние два дня уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 бронемашин.
Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек
Четырех человек будут судить за растрату 251 миллиона гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных, вместо которых средства были присвоены.
Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри
По словам главы Украинского института национальной памяти, на боксерских перчатках Александра Усика была монограмма Иисуса Христа с греческими буквами альфа и омега - христианский символ 1600-1700-летней давности, символизирующий христианство и его основателя.
На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.
Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение прокурора МУС запросить ордера на арест его самого и других лиц как возмутительное моральное надругательство исторического масштаба, которое принесет вечный позор международному суду.
Оккупанты обстреляли 14 общин Сумской области из различного вооружения
Российские военные обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, гранатометы и беспилотники, что привело к 243 взрывам.
Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765
Нидерланды поставят Украине очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 с дистанционно управляемыми боевыми станциями по просьбе президента Зеленского.
Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала
Из-за засушливой весны российские власти в Крыму вынуждены использовать ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала, что свидетельствует об острой проблеме нехватки воды раньше, чем ожидалось.
Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы
По словам Президента Зеленского, подготовлено несколько новых соглашений по безопасности между Украиной и европейскими странами, и еще ряд соглашений с партнерами находится на стадии доработки.
После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов
Соединенные Штаты предоставили 107 генераторов больницам и школам в 5 населенных пунктах Харьковской области, чтобы помочь им работать во время перебоев с электроснабжением, вызванных постоянными ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры со стороны России.