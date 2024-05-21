Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState

Враг распространяет ложь о занятиях Белогоровки, ситуация в селе существенных изменений не претерпела. Об этом сообщили в проекте Deep State, передает УНН.

Детали

Отмечается, что только в результате боев за последние двое суток, десантники из 81-й ОАэМБр уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 БМП/МТЛБ.

Количество уничтоженной пехоты врага посчитать не удалось.

Посмотреть карту войны в Украине DeepStateMAP можно по ссылке.

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