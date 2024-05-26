Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

Возле Белогоровки российские оккупанты предпринимают попытки прорвать линию обороны украинских военных. Населенный пункт сейчас находится под контролем Сил обороны.

Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас ситуация такова, что враг не оставляет попыток, продолжает проводить штурмовые действия в районе Часового Яра и окрестностях. На том направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается зацепиться любой ценой за город, наносит артиллерийские, ракетно-бомбовые удары - рассказал Волошин.

Волошин отметил, что увеличилось количество штурмовых действий вблизи Часового Яра.

Увеличилось количество штурмовых действий вблизи Часового Яра - это Белогоровка, где уже было проведено 13 стрелковых боев - сказал он.

На вопрос, делают ли возле Белогоровки россияне попытки прорвать линию обороны, Волошин ответил:

Да, конечно. В районе Белогоровки, на том направлении враг не оставляет попыток прорывать наши позиции и позиции Сил обороны - сказал он.

По словам Волошина, россия распространяет дезинформацию, что Белогоровка «упала», Украина якобы ее сдала.

Информация эта не подтверждается, несколько попыток у врага были. Он пытается атаковать все Терновское направление колоннами и мясными штурмами. Наши защитники там уже достаточно длительное время сдерживают натиск врага, который намерен хоть как-то там продвинуться вперед и закрепиться. Населенный пункт сейчас находится под контролем Сил обороны и враг несет на том направлении большие потери - рассказал Волошин.

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