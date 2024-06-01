Окупанти постійно атакують Білогорівку - Лисогор
Київ • УНН
російські окупанти постійно атакують село Білогорівка в Луганській області, намагаючись прорвати там українську оборону.
російські окупанти постійно атакують Білогорівку на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передає УНН.
Деталі
Лисогор коротко повідомив про ситуацію на деокупованих та тимчасово окупованих територіях:
- Окупанти обстріляли Невське та Новолюбівку з "Градів".
- У Невському вибухи сталися як в районі господарчих приміщень, так і поблизу житлового фонду.
- З артилерії та мінометів ворог вів вогонь по Макіївці, Стельмахівці, Куземівці, Невському.
- На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога, зокрема, в районах Новоєгорівки та Макіївки.
- Біля Новоєгорівки росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби. За попередніми даними, за учора на цьому напрямку ворог втратив 64 окупанти та один танк.
- Наші захисники посилюють передній край оборони на Лиманському напрямку.
"Також противник постійно атакує Білогорівку", - написав Лисогор
Доповнення
26 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що біля Білогорівки російські окупанти роблять спроби прорвати лінію оборони українських військових.
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