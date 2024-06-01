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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
shakhid-129Шахед 129
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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31 мая 2024, 06:07  •  126518 просмотра

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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30 мая 2024, 11:57  •  131679 просмотра

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Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф

За минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска Украины нанесли удары по двум местам сбора российского личного состава, четырем пунктам управления, двум артиллерийским системам, системе противовоздушной обороны, скоплению военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов.

Война •   •  518 просмотра
Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф

Ночью российские войска атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго

Во время ночного ракетного удара по энергетическим объектам в пяти областях Украины российские войска атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Атака привела к критическому повреждению оборудования.

Война •   •  1372 просмотра
Ночью российские войска атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго

Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

Утром российские войска нанесли ракетный удар по культурному центру в населенном пункте Бериславского района Херсонской области.

Война •   •  3521 просмотра
Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие

12-летняя Дарья Волошина, пропавшая в Полтаве, была найдена мертвой в лесополосе. 57-летний местный мужчина с криминальным прошлым был арестован по подозрению в сексуальном насилии и убийстве ребенка.

Криминал и ЧП •   •  3390 просмотра
В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие

В Николаеве был слышен взрыв-мэр

В Николаеве прогремел взрыв, мэр призывает жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  5283 просмотра
В Николаеве был слышен взрыв-мэр

Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб

Продолжаются боевые столкновения вблизи Сокола и Невельского, украинские защитники предотвращают продвижение россии на Покровском направлении, а также отражают атаки в других районах.

Война •   •  6467 просмотра
Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб

Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot и расширении поставок истребителей F-16 для защиты своего неба от российских террористических атак на гражданское население и инфраструктуру.

Война •   •  10347 просмотра
Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине

Силы обороны Украины отбили одну российскую атаку под Липцами Харьковской области. ВСУ наносят противнику потери, в том числе уничтожив 17 единиц техники и две единицы спецтехники, а также повредив три вражеские артиллерийские системы.

Война •   •  9056 просмотра
Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине

В Минэнерго предупредили о возможном изменении в графиках отключений света на сегодня из-за ночной атаки

Ночью россия атаковала энергетические объекты в 5 регионах, что может стать причиной потенциальных изменений в графиках отключения электроэнергии по Украине.

Общество •   •  9791 просмотра
В Минэнерго предупредили о возможном изменении в графиках отключений света на сегодня из-за ночной атаки

В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны

550 детей погибли и более 1364 получили ранения в Украине в результате вооруженной агрессии россии. Больше всего жертв в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.

Общество •   •  10789 просмотра
В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны