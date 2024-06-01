Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили, в частности два места скопления личного состава рф, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника и средство ПВО. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два места скопления личного состава, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника, средство ПВО, район сосредоточения военной техники и две базы горюче-смазочных материалов - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

Всего враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах в том числе и с территории российской федерации четыре ракетных удара с применением восьми ракет, 57 авиаударов с применением 70 КАБов, задействовал 1303 дрона-камикадзе, из них девять шахедов, 15 ланцетов и 1279 fpv-дронов, совершил почти 3800 обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 120 с применением реактивных систем залпового огня - информирует Генштаб.

Отмечается, что с начала этих суток уже произошло 20 боевых столкновений. Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением семи Кабов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 шахедов и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из различных типов вооружения.

Напомним

продолжаются боевые столкновения вблизи Сокола и Невельского, украинские защитники предотвращают продвижение россии на Покровском направлении, а также отражают атаки в других районах.

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