На Покровський напрямок припала понад чверть боїв: карта від Генштабу

$41.360.10
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
06:54 • 1554 перегляди
Нардепа Німченко обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 2032 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 10179 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105677 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94758 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91357 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 36598 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100043 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74515 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87116 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
64%
747мм
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і застерігли Україну від повторних атак Photo19 серпня, 21:28 • 6004 перегляди
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 11243 перегляди
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19 • 6890 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 10429 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 11782 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105690 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94766 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 65941 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91364 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 71902 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 20123 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 55773 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 119088 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 70410 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 126218 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Нафта
Fox News
Шахед 129

На Покровський напрямок припала понад чверть боїв: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 175 бойових зіткнень за добу, з яких понад чверть відбулася на Покровському напрямку. Ворог завдав чотирьох ракетних та 82 авіаційних ударів, здійснив 5611 обстрілів та залучив 5610 дронів-камікадзе.

На Покровський напрямок припала понад чверть боїв: карта від Генштабу

Понад чверть боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки..

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи.

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з противником.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб20.08.25, 07:52 • 2006 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Крилата ракета
БМ-21 «Град»
КАБ-500
КАБ-250
Вовчанськ
Курськ
БМ-27 «Ураган»
Покровськ
Курська область
ФАБ-500
Реактивна система залпового вогню
Волинська область
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
ФАБ-250
БМ-30 «Смерч»
Шахед 129
Дніпро (місто)
Лиман (місто)
Збройні сили України
Шахед-136
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ