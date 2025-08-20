920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб

За добу 19 серпня російські війська втратили на війні з Україною 920 солдат та 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1072700 (+920) осіб ліквідовано

танків ‒ 11119 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23152 (+4)

артилерійських систем ‒ 31748 (+50)

РСЗВ ‒ 1470 (0)

засоби ППО ‒ 1208 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52154 (+260)

крилаті ракети ‒ 3565 (+7)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59202 (+142)

спеціальна техніка ‒ 3943 (0)

Дані уточнюються.

