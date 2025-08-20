$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 55535 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 96278 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 87296 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 84775 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 53545 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 34939 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99012 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73984 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86968 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104076 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 58 перегляди

19 серпня російські війська втратили 920 солдатів та 50 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 становлять понад мільйон особового складу.

920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб

За добу 19 серпня російські війська втратили на війні з Україною 920 солдат та 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1072700 (+920) осіб ліквідовано 
    • танків ‒ 11119 (+1) 
      • бойових броньованих машин ‒ 23152 (+4) 
        • артилерійських систем ‒ 31748 (+50) 
          • РСЗВ ‒ 1470 (0) 
            • засоби ППО ‒ 1208 (0) 
              • літаків ‒ 422 (0) 
                • гелікоптерів ‒ 340 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52154 (+260) 
                    • крилаті ракети ‒ 3565 (+7) 
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0) 
                        • підводні човни ‒ 1 (0) 
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59202 (+142) 
                            • спеціальна техніка ‒ 3943 (0)

                              Дані уточнюються.

                              ЗСУ стримують натиск рф: окупанти здійснили понад 40 спроб прорватися на Донеччині, але більшість невдало - Генштаб18.08.25, 17:13 • 2786 переглядiв

                              Вероніка Марченко

                              Війна
                              Володимир Путін
                              Крилата ракета
                              Реактивна система залпового вогню
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна
                              Безпілотний літальний апарат