920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб
Київ • УНН
19 серпня російські війська втратили 920 солдатів та 50 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 становлять понад мільйон особового складу.
За добу 19 серпня російські війська втратили на війні з Україною 920 солдат та 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1072700 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11119 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23152 (+4)
- артилерійських систем ‒ 31748 (+50)
- РСЗВ ‒ 1470 (0)
- засоби ППО ‒ 1208 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52154 (+260)
- крилаті ракети ‒ 3565 (+7)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59202 (+142)
- спеціальна техніка ‒ 3943 (0)
Дані уточнюються.
