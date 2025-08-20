920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб
Киев • УНН
19 серпня російські війська втратили 920 солдатів та 50 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 становлять понад мільйон особового складу.
За сутки 19 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1072700 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 11119 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23152 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 31748 (+50)
- РСЗО ‒ 1470 (0)
- средства ПВО ‒ 1208 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 52154 (+260)
- крылатые ракеты ‒ 3565 (+7)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59202 (+142)
- специальная техника ‒ 3943 (0)
Данные уточняются.
ВСУ сдерживают натиск РФ: оккупанты совершили более 40 попыток прорваться на Донетчине, но большинство неудачно - Генштаб18.08.25, 17:13 • 2786 просмотров