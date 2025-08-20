$41.260.08
19 августа, 12:26 • 55832 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 97159 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 87929 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 85342 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 53944 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 35028 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99104 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74027 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86985 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104093 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб

Киев • УНН

 • 404 просмотра

19 серпня російські війська втратили 920 солдатів та 50 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 становлять понад мільйон особового складу.

920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб

За сутки 19 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1072700 (+920) человек ликвидировано 
    • танков ‒ 11119 (+1) 
      • боевых бронированных машин ‒ 23152 (+4) 
        • артиллерийских систем ‒ 31748 (+50) 
          • РСЗО ‒ 1470 (0) 
            • средства ПВО ‒ 1208 (0) 
              • самолетов ‒ 422 (0) 
                • вертолетов ‒ 340 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 52154 (+260) 
                    • крылатые ракеты ‒ 3565 (+7) 
                      • корабли / катера ‒ 28 (0) 
                        • подводные лодки ‒ 1 (0) 
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59202 (+142) 
                            • специальная техника ‒ 3943 (0)

                              Данные уточняются.

                              ВСУ сдерживают натиск РФ: оккупанты совершили более 40 попыток прорваться на Донетчине, но большинство неудачно - Генштаб18.08.25, 17:13 • 2786 просмотров

                              Вероника Марченко

