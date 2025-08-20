920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб

За сутки 19 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1072700 (+920) человек ликвидировано

танков ‒ 11119 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23152 (+4)

артиллерийских систем ‒ 31748 (+50)

РСЗО ‒ 1470 (0)

средства ПВО ‒ 1208 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 52154 (+260)

крылатые ракеты ‒ 3565 (+7)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59202 (+142)

специальная техника ‒ 3943 (0)

Данные уточняются.

