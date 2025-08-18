$41.340.11
48.310.13
ukenru
13:21 • 2414 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
11:50 • 14567 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 65493 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 76759 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 47151 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 64847 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 74912 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 139317 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 150359 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 92453 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
ВСУ сдерживают натиск РФ: оккупанты совершили более 40 попыток прорваться на Донетчине, но большинство неудачно - Генштаб

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские защитники отбили более 40 попыток прорваться на Донетчине. Всего произошло около 100 боевых столкновений, враг также пытался продвинуться к Антоновскому мосту.

ВСУ сдерживают натиск РФ: оккупанты совершили более 40 попыток прорваться на Донетчине, но большинство неудачно - Генштаб

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины ряда населенных пунктов. Также на Херсонщине враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по российскому вторжению (16:00 18.08.2025).

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

Общее количество боевых столкновений приблизилось к почти 100.

На Торецком направлении наши защитники успешно отбили две вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 39 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоекономичное, Красный Лиман, Проминь, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в сторону населенного пункта Балаган. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 34 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения продолжаются в настоящее время. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Новопавловка, Грушевское, Филиа, Звезда, Вольное Поле, Малеевка и в сторону Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении штурмовых действий противник не проводил. На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника вблизи Каменского и Новоандреевки, кроме того враг нанес авиаудары по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении произошло пять боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в район острова Белогрудый. Авиационному удару подвергся Антоновский мост.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ямполь. Сейчас продолжаются шесть боестолкновений.

На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Выемка. На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили одну вражескую атаку в районе Часового Яра.

Атака рф на Харьков: мэр заявил о целенаправленном вражеском ударе по дому, среди жертв - целая семья18.08.25, 13:31 • 1932 просмотра

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 95 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. На Купянском направлении продолжаются две атаки российских оккупантов. Сегодня враг проводил шесть наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызового.

Дополнение

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Заречье Черниговской области; Бобылевка, Заречное Сумской области. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Полюшкино и Карабаны Черниговской области.

Напомним

С 4 по 17 августа ВСУ и Нацгвардия зачистили шесть населенных пунктов в Донецкой области, нанеся значительные потери врагу. Также зачищен Покровск и взяты в плен 7 оккупантов

Игорь Тележников

