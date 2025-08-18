$41.340.11
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 6800 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 14695 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 65960 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 77206 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 47368 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 65033 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 75019 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 139567 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 150379 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
ЗСУ стримують натиск рф: окупанти здійснили понад 40 спроб прорватися на Донеччині, але більшість невдало - Генштаб

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські захисники відбили понад 40 спроб прорватися на Донеччині. Загалом відбулося близько 100 бойових зіткнень, ворог також намагався просунутись до Антонівського мосту.

ЗСУ стримують натиск рф: окупанти здійснили понад 40 спроб прорватися на Донеччині, але більшість невдало - Генштаб

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади низки населених пунктів. Також на Херсонщині ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Оперативна інформація станом щодо російського вторгнення (16:00 18.08.2025).

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

Загальна кількість бойових зіткнень наблизилось до майже 100.

На Торецькому напрямку наші захисники успішно відбили дві ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в бік населеного пункту Балаган. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення тривають на даний час. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Новопавлівка, Грушівське, Філія, Зірка, Вільне Поле, Маліївка та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку штурмових дій противник не проводив.На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу Кам’янського та Новоандріївки, крім того ворог завдав авіаударів по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в район острова Білогрудий. Авіаційного удару зазнав Антонівський міст.  

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Дробишеве, Ямпіль. Наразі тривають шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував у районах населених пунктів Серебрянка, Григорівка та Виїмка.На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

Атака рф на Харків: мер заявив про цілеспрямований ворожий удар по будинку, серед жертв - ціла родина18.08.25, 13:31 • 1938 переглядiв

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак, два боєзіткнення тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала двох ударів, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 95 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне. Три боєзіткнення тривають дотепер.На Куп’янському напрямку тривають дві атаки російських окупантів. Сьогодні ворог проводив шість наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового.

Доповнення

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Бобилівка, Зарічне Сумської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Полюшкине та Карабани Чернігівської області.

Нагадаємо

З 4 по 17 серпня ЗСУ та Нацгвардія зачистили шість населених пунктів на Донеччині, завдавши значних втрат ворогу. Також зачищено Покровськ та взято в полон 7 окупантів

Ігор Тележніков

