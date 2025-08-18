Атака рф на Харків: мер заявив про цілеспрямований ворожий удар по будинку, серед жертв - ціла родина
Київ • УНН
П'ять ворожих "шахедів" одночасно атакували житловий будинок у Харкові, внаслідок чого загинула родина з дітьми. Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.
Російський удар по житловому будинку у Харкові був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків, на одному з поверхів загинула ціла родина з двома дітьми, повідомили у понеділок мер міста Ігор Терехов та начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, пише УНН.
П'ять – одразу п'ять шахедів, з різних боків вдарили по цьому житловому будинку на світанку. У квартирі на п'ятому поверсі загинула ціла родина
Зі слів Болвінова, ідеться про чоловіка з жінкою, 16-річного хлопця та його півторарічну сестричку. "Уже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК", - повідомив начальник слідчого управління обласної поліції.
Під завалами, з його слів, можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.
Удар по житловому будинку був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання
Кількість жертв ранкової атаки рф на Харків зросла до 718.08.25, 11:49 • 7812 переглядiв