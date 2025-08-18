Атака рф на Харків: мер заявив про цілеспрямований ворожий удар по будинку, серед жертв - ціла родина

Російський удар по житловому будинку у Харкові був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків, на одному з поверхів загинула ціла родина з двома дітьми, повідомили у понеділок мер міста Ігор Терехов та начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, пише УНН.

П'ять – одразу п'ять шахедів, з різних боків вдарили по цьому житловому будинку на світанку. У квартирі на п'ятому поверсі загинула ціла родина - написав Болвінов у Facebook.

Зі слів Болвінова, ідеться про чоловіка з жінкою, 16-річного хлопця та його півторарічну сестричку. "Уже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК", - повідомив начальник слідчого управління обласної поліції.

Під завалами, з його слів, можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.

Удар по житловому будинку був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання - наголосив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

