Атака рф на Харків: мер заявив про цілеспрямований ворожий удар по будинку, серед жертв - ціла родина

ukenru
Ексклюзив
08:34 • 19450 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 26738 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 21709 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 41705 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 59276 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 109296 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 145608 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91110 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88295 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68379 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Популярнi новини
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 23217 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 26671 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 26227 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 13687 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 12484 перегляди
Публікації
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 68 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 12674 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 26682 перегляди
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Атака рф на Харків: мер заявив про цілеспрямований ворожий удар по будинку, серед жертв - ціла родина

Київ • УНН

 • 444 перегляди

П'ять ворожих "шахедів" одночасно атакували житловий будинок у Харкові, внаслідок чого загинула родина з дітьми. Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.

Атака рф на Харків: мер заявив про цілеспрямований ворожий удар по будинку, серед жертв - ціла родина

Російський удар по житловому будинку у Харкові був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків, на одному з поверхів загинула ціла родина з двома дітьми, повідомили у понеділок мер міста Ігор Терехов та начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, пише УНН.

П'ять – одразу п'ять шахедів, з різних боків вдарили по цьому житловому будинку на світанку. У квартирі на п'ятому поверсі загинула ціла родина

- написав Болвінов у Facebook.

Зі слів Болвінова, ідеться про чоловіка з жінкою, 16-річного хлопця та його півторарічну сестричку. "Уже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК", - повідомив начальник слідчого управління обласної поліції.

Під завалами, з його слів, можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.

Удар по житловому будинку був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання

- наголосив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Кількість жертв ранкової атаки рф на Харків зросла до 718.08.25, 11:49 • 7812 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Telegram
Ігор Терехов
Шахед-136
Facebook
Харків