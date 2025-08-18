Кількість жертв ранкової атаки рф на Харків зросла до 7
Київ • УНН
З-під завалів у Харкові витягли тіло сьомої жертви ранкового терористичного обстрілу. Кількість загиблих зросла до семи осіб.
Жертвами ранкової атаки рф на Харків стали вже семеро людей, повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок у Telegram, пише УНН.
Кілька хвилин тому з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви ранкового терористичного обстрілу Харкова. Загиблих тепер сім
