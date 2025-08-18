Число жертв утренней атаки рф на Харьков возросло до 7

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 2334 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 3706 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
03:44 • 12309 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 32190 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 51061 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 96257 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 142096 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90358 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87519 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68026 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.6м/с
46%
748мм
Популярные новости
Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадкаPhoto17 августа, 23:48 • 12859 просмотра
"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу18 августа, 00:30 • 11637 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 14266 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 17618 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 16991 просмотра
публикации
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 204 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 2358 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 3744 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 96269 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 383893 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 34831 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 29816 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 65307 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 53991 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180663 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
КАБ-500
Financial Times
9К720 Искандер

Число жертв утренней атаки рф на Харьков возросло до 7

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Из-под завалов в Харькове извлекли тело седьмой жертвы утреннего террористического обстрела. Число погибших возросло до семи человек.

Число жертв утренней атаки рф на Харьков возросло до 7

Жертвами утренней атаки рф на Харьков стали уже семь человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Несколько минут назад из-под завалов извлекли тело еще одной жертвы утреннего террористического обстрела Харькова. Погибших теперь семь

- написал Терехов.

Шесть жертв, включая детей, из-за удара рф по Харькову: 18 августа в регионе траур18.08.25, 11:02 • 1324 просмотра

Юлия Шрамко

Война
Харьков