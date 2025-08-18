Число жертв утренней атаки рф на Харьков возросло до 7
Киев • УНН
Из-под завалов в Харькове извлекли тело седьмой жертвы утреннего террористического обстрела. Число погибших возросло до семи человек.
Жертвами утренней атаки рф на Харьков стали уже семь человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Несколько минут назад из-под завалов извлекли тело еще одной жертвы утреннего террористического обстрела Харькова. Погибших теперь семь
Шесть жертв, включая детей, из-за удара рф по Харькову: 18 августа в регионе траур18.08.25, 11:02 • 1324 просмотра