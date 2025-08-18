Шесть жертв, включая детей, из-за удара рф по Харькову: 18 августа в регионе траур
Киев • УНН
В Харькове найдено шестое тело погибшего после утреннего удара. Среди жертв двое детей, 1,5 и 16 лет. 18 августа объявлено Днем траура в Харьковской области.
Удар рф по Харькову унес жизни уже 6 человек, в Харьковской области 18 августа объявлен День траура, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
18 августа в Харьковской области – День траура
Только что на месте утреннего удара найдено еще одно тело погибшего. Так что убитых оккупантами мирных харьковчан уже шестеро
По словам главы ОВА, среди жертв 2 детей: 1,5 и 16 лет.
"Разбор завалов еще продолжается", - указал Синегубов.
