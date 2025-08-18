$41.340.11
03:44 • 10793 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Шесть жертв, включая детей, из-за удара рф по Харькову: 18 августа в регионе траур

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В Харькове найдено шестое тело погибшего после утреннего удара. Среди жертв двое детей, 1,5 и 16 лет. 18 августа объявлено Днем траура в Харьковской области.

Шесть жертв, включая детей, из-за удара рф по Харькову: 18 августа в регионе траур

Удар рф по Харькову унес жизни уже 6 человек, в Харьковской области 18 августа объявлен День траура, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

18 августа в Харьковской области – День траура

- написал Синегубов.

Только что на месте утреннего удара найдено еще одно тело погибшего. Так что убитых оккупантами мирных харьковчан уже шестеро

- указал Терехов.

По словам главы ОВА, среди жертв 2 детей: 1,5 и 16 лет.

"Разбор завалов еще продолжается", - указал Синегубов.

В Харькове число пострадавших из-за удара России по жилому дому возросло до 2018.08.25, 09:59 • 1512 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Харьковская область
Игорь Терехов
Харьков