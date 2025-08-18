В Харькове количество пострадавших из-за удара по жилому дому возросло до 20

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 6996 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 24588 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 45040 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 85245 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 136988 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 88349 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 85696 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67586 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55229 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248588 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
67%
748мм
Популярные новости
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01 • 27369 просмотра
Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадкаPhoto17 августа, 23:48 • 5808 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей02:03 • 7596 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре02:08 • 12084 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 11110 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 85283 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 378218 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 328071 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 331101 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 337340 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ребенок
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 31713 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 27113 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 62793 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 51698 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180346 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Фокс Ньюс
Financial Times

В Харькове количество пострадавших из-за удара по жилому дому возросло до 20

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Харькове возросло количество пострадавших от удара российских дронов по жилому дому до 20, включая шестерых детей. Погибли пять человек, среди них двое детей.

В Харькове количество пострадавших из-за удара по жилому дому возросло до 20

В Харькове количество пострадавших в результате удара российских дронов по жилому дому возросло до 20 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Подробности

Количество пострадавших от атаки вражеских БпЛА в Харькове возросло до 20. За помощью медиков обратились 14-летняя девочка и 43-летний мужчина

- сообщил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что в целом в результате утреннего вражеского обстрела Индустриального района пострадали шестеро детей.

Погибли 5 человек, среди них 2 – дети. Пятая жертва – это женщина, ее данные уточняются

- добавил Синегубов.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников продолжить давление на Россию после удара по жилому дому в Харькове. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила российскую атаку дронов на Харьков. Она назвала это российской версией "не нужно прекращать огонь, давайте заключим мирное соглашение".

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Европейский Союз
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Харьков