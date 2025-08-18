В Харькове количество пострадавших из-за удара по жилому дому возросло до 20
Киев • УНН
В Харькове возросло количество пострадавших от удара российских дронов по жилому дому до 20, включая шестерых детей. Погибли пять человек, среди них двое детей.
В Харькове количество пострадавших в результате удара российских дронов по жилому дому возросло до 20 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Подробности
Количество пострадавших от атаки вражеских БпЛА в Харькове возросло до 20. За помощью медиков обратились 14-летняя девочка и 43-летний мужчина
Глава ОВА добавил, что в целом в результате утреннего вражеского обстрела Индустриального района пострадали шестеро детей.
Погибли 5 человек, среди них 2 – дети. Пятая жертва – это женщина, ее данные уточняются
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников продолжить давление на Россию после удара по жилому дому в Харькове. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила российскую атаку дронов на Харьков. Она назвала это российской версией "не нужно прекращать огонь, давайте заключим мирное соглашение".