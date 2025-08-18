$41.450.00
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 23031 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 43926 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 83232 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 135980 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 87932 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85330 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67488 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55156 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248555 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Посол ЄС в Україні відреагувала на удар рф по Харкову

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російську атаку дронів на Харків. Вона назвала це російською версією "не потрібно припиняти вогонь, давайте укладемо мирну угоду".

Посол ЄС в Україні відреагувала на удар рф по Харкову

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова атаку російських дронів по Харкову. Передає УНН із посиланням на сторінку Матернової в Х.

Деталі

Посол Євро Союзу в Україні Катаріна Матернова:

"Харків став свідком російської версії "не потрібно припиняти вогонь, давайте укладемо мирну угоду" - наголосила вона у своєму дописі.

Нагадаємо

В ніч на 18 серпня ворожі БпЛА атакували Індустріальний район Харкова, спричинивши пожежу в двох під'їздах житлової багатоповерхівки. Зафіксовано влучання в будинок, під завалами можуть перебувати люди.

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
Європейський Союз
Україна
Безпілотний літальний апарат
Харків