Посол ЄС в Україні відреагувала на удар рф по Харкову
Київ • УНН
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російську атаку дронів на Харків. Вона назвала це російською версією "не потрібно припиняти вогонь, давайте укладемо мирну угоду".
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова атаку російських дронів по Харкову. Передає УНН із посиланням на сторінку Матернової в Х.
Деталі
Посол Євро Союзу в Україні Катаріна Матернова:
"Харків став свідком російської версії "не потрібно припиняти вогонь, давайте укладемо мирну угоду" - наголосила вона у своєму дописі.
Нагадаємо
В ніч на 18 серпня ворожі БпЛА атакували Індустріальний район Харкова, спричинивши пожежу в двох під'їздах житлової багатоповерхівки. Зафіксовано влучання в будинок, під завалами можуть перебувати люди.