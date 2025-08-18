Посол ЕС в Украине отреагировала на удар РФ по Харькову
Киев • УНН
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила российскую атаку дронов на Харьков. Она назвала это российской версией «не нужно прекращать огонь, давайте заключим мирное соглашение».
Детали
Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова:
"Харьков стал свидетелем российской версии "не нужно прекращать огонь, давайте заключим мирное соглашение" - подчеркнула она в своем сообщении.
Напомним
В ночь на 18 августа вражеские БпЛА атаковали Индустриальный район Харькова, вызвав пожар в двух подъездах жилой многоэтажки. Зафиксировано попадание в дом, под завалами могут находиться люди.