03:44 • 6024 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 23459 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 44246 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 83796 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 136276 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 88040 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 85433 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67529 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55187 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248564 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Посол ЕС в Украине отреагировала на удар РФ по Харькову

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила российскую атаку дронов на Харьков. Она назвала это российской версией «не нужно прекращать огонь, давайте заключим мирное соглашение».

Посол ЕС в Украине отреагировала на удар РФ по Харькову

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова атаковала российские беспилотники по Харькову. Передает УНН со ссылкой на страницу Матерновой в Х.

Детали

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова:

"Харьков стал свидетелем российской версии "не нужно прекращать огонь, давайте заключим мирное соглашение" - подчеркнула она в своем сообщении.

Напомним

В ночь на 18 августа вражеские БпЛА атаковали Индустриальный район Харькова, вызвав пожар в двух подъездах жилой многоэтажки. Зафиксировано попадание в дом, под завалами могут находиться люди.

Игорь Тележников

Войнаполитика
Европейский Союз
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Харьков