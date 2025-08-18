Сибіга закликав союзників продовжити тиск на росію після удару по житловому будинку в Харкові
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників продовжити тиск на росію після удару по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинуло щонайменше п'ятеро людей, включаючи дитину.
Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар росіян по житловому будинку в Харкові. Він наголосив, що росію треба зупинити шляхом трансатлантичної єдності і тиску, пише УНН з посиланням на сторінку Сибіги в Х.
Деталі
Незважаючи на всі дипломатичні та мирні зусилля, росія продовжує вбивати мирних жителів. Це житловий будинок у Харкові. Цієї ночі росія вбила тут щонайменше чотирьох людей, включаючи дитину, та поранила багатьох інших
Міністр додав, що росію треба зупинити через трансатлантичну єдність і тиск.
"росія — це кривава військова машина, яку стримує Україна. І її потрібно зупинити за допомогою трансатлантичної єдності та тиску", - говориться у повідомленні очільника МЗС.
Сибіга також наголосив, що москва повинна зупинити вбивства, щоб просувати дипломатію.
Доповнення
За даними Харківської обласної прокуратури, 18 серпня близько 5:00 п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі Харкова.
Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі - обвалилися міжповерхові перекриття.
Кількість загиблих вже зросла до п'яти осіб. За попередніми даними, для атак по місту ворог застосував БпЛА типу "Герань-2".
