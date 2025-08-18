Сибига призвал союзников продолжить давление на Россию после удара по жилому дому в Харькове
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников продолжить давление на Россию после удара по жилому дому в Харькове. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на удар россиян по жилому дому в Харькове. Он подчеркнул, что Россию нужно остановить путем трансатлантического единства и давления, пишет УНН со ссылкой на страницу Сибиги в Х.
Подробности
Несмотря на все дипломатические и мирные усилия, Россия продолжает убивать мирных жителей. Это жилой дом в Харькове. Этой ночью Россия убила здесь по меньшей мере четырех человек, включая ребенка, и ранила многих других
Министр добавил, что Россию нужно остановить через трансатлантическое единство и давление.
"Россия — это кровавая военная машина, которую сдерживает Украина. И ее нужно остановить с помощью трансатлантического единства и давления", - говорится в сообщении главы МИД.
Сибига также подчеркнул, что Москва должна остановить убийства, чтобы продвигать дипломатию.
Дополнение
По данным Харьковской областной прокуратуры, 18 августа около 5:00 пять вражеских беспилотников ударили по многоквартирному жилому дому в Индустриальном районе Харькова.
В результате атаки произошло частичное разрушение здания - обрушились межэтажные перекрытия.
Число погибших уже возросло до пяти человек. По предварительным данным, для атак по городу враг применил БПЛА типа "Герань-2".
