Уже 5 людей стали жертвами атаки рф на Харків

03:44 • 4538 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 21881 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 43011 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 81652 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 135105 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 87592 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85004 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67385 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55079 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248526 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Ворог обстріляв житловий район Харкова: є постраждалі17 серпня, 20:28 • 7442 перегляди
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 25578 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 4442 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 10379 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 8600 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 81652 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 376435 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 326488 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 329555 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 335848 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 30875 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 26412 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 62099 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 51073 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 119020 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Truth Social
Bild
Крилата ракета
Футбол

Уже 5 людей стали жертвами атаки рф на Харків

Київ • УНН

 • 208 перегляди

П'ятеро людей загинули на місці ранкового ворожого удару по Харкову. Це останні дані про жертви атаки.

Уже 5 людей стали жертвами атаки рф на Харків

Кількість загиблих внаслідок ранкового удару по Харкову зросла до 5, повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Вже пʼятеро загиблих на місці вранішнього ранкового удару ворога по Харкову

- написав Терехов.

Доповнення

За даними Харківської обласної прокуратури, 18 серпня близько 5:00 п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі - обвалилися міжповерхові перекриття.

За попередніми даними, для атак по місту ворог застосував БпЛА типу "Герань-2".

Юлія Шрамко

Війна
Харків