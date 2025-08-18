Уже 5 людей стали жертвами атаки рф на Харків
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули на місці ранкового ворожого удару по Харкову. Це останні дані про жертви атаки.
Кількість загиблих внаслідок ранкового удару по Харкову зросла до 5, повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Доповнення
За даними Харківської обласної прокуратури, 18 серпня близько 5:00 п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі - обвалилися міжповерхові перекриття.
За попередніми даними, для атак по місту ворог застосував БпЛА типу "Герань-2".