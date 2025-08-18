$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 7780 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 25455 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 45688 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 86496 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 137567 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88567 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85901 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67627 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55264 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248605 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Харкові кількість постраждалих через удар по житловому будинку зросла до 20

Київ • УНН

 • 338 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих від удару російських дронів по житловому будинку до 20, включаючи шістьох дітей. Загинуло п'ятеро людей, серед них двоє дітей.

У Харкові кількість постраждалих через удар по житловому будинку зросла до 20

У Харкові кількість постраждали внаслідок удару російських дронів по житловому будинку зросла до 20 людей, серед них шестеро дітей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Харкові зросла до 20. По допомогу медиків звернулися 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік

- повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА додав, що загалом внаслідок ранкового ворожого обстрілу Індустріального району постраждали шестеро дітей.

Загинули 5 людей, серед них 2 – діти. П'ята жертва – це жінка, її дані уточнюють

- додав Синєгубов.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників продовжити тиск на росію після удару по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинуло щонайменше п'ятеро людей, включаючи дитину.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російську атаку дронів на Харків. Вона назвала це російською версією "не потрібно припиняти вогонь, давайте укладемо мирну угоду".

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Європейський Союз
Україна
Безпілотний літальний апарат
Харків