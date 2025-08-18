У Харкові кількість постраждалих через удар по житловому будинку зросла до 20
Київ • УНН
У Харкові зросла кількість постраждалих від удару російських дронів по житловому будинку до 20, включаючи шістьох дітей. Загинуло п'ятеро людей, серед них двоє дітей.
У Харкові кількість постраждали внаслідок удару російських дронів по житловому будинку зросла до 20 людей, серед них шестеро дітей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Харкові зросла до 20. По допомогу медиків звернулися 14-річна дівчинка та 43-річний чоловік
Очільник ОВА додав, що загалом внаслідок ранкового ворожого обстрілу Індустріального району постраждали шестеро дітей.
Загинули 5 людей, серед них 2 – діти. П'ята жертва – це жінка, її дані уточнюють
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників продовжити тиск на росію після удару по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинуло щонайменше п'ятеро людей, включаючи дитину.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російську атаку дронів на Харків. Вона назвала це російською версією "не потрібно припиняти вогонь, давайте укладемо мирну угоду".