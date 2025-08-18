Шість жертв, включаючи дітей, через удар рф по Харкову: 18 серпня у регіоні жалоба

$41.340.11
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 29104 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 48600 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 91904 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 140197 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 89624 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 86886 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67854 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55453 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248700 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадку
17 серпня, 23:48
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса
18 серпня, 00:30
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей
18 серпня, 02:03
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі
18 серпня, 02:08
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня
04:09
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
17 серпня, 07:17
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 91856 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 381481 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 334019 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
15 серпня, 07:14
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
17 серпня, 07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
16 серпня, 07:05
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
16 серпня, 03:37
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
15 серпня, 20:50
Шість жертв, включаючи дітей, через удар рф по Харкову: 18 серпня у регіоні жалоба

Київ • УНН

 • 196 перегляди

У Харкові знайдено шосте тіло загиблого після ранкового удару. Серед жертв дві дитини, 1,5 та 16 років. 18 серпня оголошено Днем жалоби в Харківській області.

Шість жертв, включаючи дітей, через удар рф по Харкову: 18 серпня у регіоні жалоба

Удар рф по Харкову забрав життя вже 6 людей, у Харківській області 18 серпня оголошено День жалоби, повідомили у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

18 серпня в Харківській області – День жалоби

- написав Синєгубов.

Щойно на місці ранкового удару знайдено ще одне тіло загиблого. Тож вбитих окупантами мирних харківʼян вже шестеро

- зазначив Терехов.

Зі слів голови ОВА, серед жертв 2 дітей: 1,5 і 16 років.

"Розбір завалів ще триває", - вказав Синєгубов.

У Харкові кількість постраждалих через удар росії по житловому будинку зросла до 2018.08.25, 09:59 • 1400 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Олег Синєгубов
Харківська область
Ігор Терехов
Харків