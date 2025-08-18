Шість жертв, включаючи дітей, через удар рф по Харкову: 18 серпня у регіоні жалоба
Київ • УНН
У Харкові знайдено шосте тіло загиблого після ранкового удару. Серед жертв дві дитини, 1,5 та 16 років. 18 серпня оголошено Днем жалоби в Харківській області.
Удар рф по Харкову забрав життя вже 6 людей, у Харківській області 18 серпня оголошено День жалоби, повідомили у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
18 серпня в Харківській області – День жалоби
Щойно на місці ранкового удару знайдено ще одне тіло загиблого. Тож вбитих окупантами мирних харківʼян вже шестеро
Зі слів голови ОВА, серед жертв 2 дітей: 1,5 і 16 років.
"Розбір завалів ще триває", - вказав Синєгубов.
