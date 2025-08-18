Атака рф на Харьков: мэр заявил о целенаправленном вражеском ударе по дому, среди жертв - целая семья

$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 23759 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 33270 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 24957 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 45017 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 62181 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 113889 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 146724 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91384 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88559 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68485 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 26371 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 29910 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 29539 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры07:20 • 16888 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 16486 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 2054 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 16736 просмотра
Атака рф на Харьков: мэр заявил о целенаправленном вражеском ударе по дому, среди жертв - целая семья

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Пять вражеских "шахедов" одновременно атаковали жилой дом в Харькове, в результате чего погибла семья с детьми. Под завалами могут быть еще люди, спасательная операция продолжается.

Атака рф на Харьков: мэр заявил о целенаправленном вражеском ударе по дому, среди жертв - целая семья

Российский удар по жилому дому в Харькове был целенаправленным - пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон, на одном из этажей погибла целая семья с двумя детьми, сообщили в понедельник мэр города Игорь Терехов и начальник СУ ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, пишет УНН.

Пять – сразу пять шахедов, с разных сторон ударили по этому жилому дому на рассвете. В квартире на пятом этаже погибла целая семья

- написал Болвинов в Facebook.

По словам Болвинова, речь идет о мужчине с женщиной, 16-летнем парне и его полуторагодовалой сестренке. "Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК", - сообщил начальник следственного управления областной полиции.

Под завалами, по его словам, могут быть еще люди, спасательная операция продолжается.

Удар по жилому дому был целенаправленным - пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания

- подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Число жертв утренней атаки рф на Харьков возросло до 718.08.2025, 11:49 • 7960 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Telegram
Игорь Терехов
Шахед-136
Facebook
Харьков