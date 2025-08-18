Атака рф на Харьков: мэр заявил о целенаправленном вражеском ударе по дому, среди жертв - целая семья

Российский удар по жилому дому в Харькове был целенаправленным - пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон, на одном из этажей погибла целая семья с двумя детьми, сообщили в понедельник мэр города Игорь Терехов и начальник СУ ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, пишет УНН.

Пять – сразу пять шахедов, с разных сторон ударили по этому жилому дому на рассвете. В квартире на пятом этаже погибла целая семья - написал Болвинов в Facebook.

По словам Болвинова, речь идет о мужчине с женщиной, 16-летнем парне и его полуторагодовалой сестренке. "Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК", - сообщил начальник следственного управления областной полиции.

Под завалами, по его словам, могут быть еще люди, спасательная операция продолжается.

Удар по жилому дому был целенаправленным - пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра. Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания - подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Число жертв утренней атаки рф на Харьков возросло до 7