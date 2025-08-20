$41.260.08
19 августа, 21:51 • 8190 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103201 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92700 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89650 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 36015 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99782 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74340 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87095 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104182 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 80677 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
На Покровское направление пришлась более четверти боев: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 175 боевых столкновениях за сутки, из которых более четверти произошло на Покровском направлении. Враг нанес четыре ракетных и 82 авиационных удара, совершил 5611 обстрелов и задействовал 5610 дронов-камикадзе.

На Покровское направление пришлась более четверти боев: карта от Генштаба

Более четверти боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 66 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5610 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.

На Сиверском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения с противником.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб20.08.25, 07:52 • 1842 просмотра

Юлия Шрамко

