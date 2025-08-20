На Покровское направление пришлась более четверти боев: карта от Генштаба
Генштаб ВСУ сообщил о 175 боевых столкновениях за сутки, из которых более четверти произошло на Покровском направлении. Враг нанес четыре ракетных и 82 авиационных удара, совершил 5611 обстрелов и задействовал 5610 дронов-камикадзе.
Более четверти боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 66 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5610 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызового и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.
На Сиверском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи.
На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения с противником.
На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
