Повітряні Сили вночі збили 9 "шахедів" із 13-ти та одну авіаційну ракету
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України збили 9 безпілотників "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59 під час нічної атаки Росії.
Повітряні Сили вночі під час російської атаки збили 9 шахедів та авіаційну ракету. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 8 червня ворог атакував:
- керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області Росії,
- та здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курська та мису Чауда у Криму.
В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Повітряні Сили збили 48 ударних БПЛА07.06.24, 07:36 • 38421 перегляд