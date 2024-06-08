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Повітряні Сили вночі збили 9 "шахедів" із 13-ти та одну авіаційну ракету

Повітряні Сили вночі збили 9 "шахедів" із 13-ти та одну авіаційну ракету

Київ • УНН

 • 42618 перегляди

Військово-повітряні сили України збили 9 безпілотників "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59 під час нічної атаки Росії.

Повітряні Сили вночі під час російської атаки збили 9 шахедів та авіаційну ракету. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у ніч на 8 червня ворог атакував:

  • керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області Росії,
  • та здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курська та мису Чауда у Криму.

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Повітряні Сили збили 48 ударних БПЛА07.06.24, 07:36 • 38421 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаТехнології
shakhid-129Шахед 129
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
mykola-oleshchukМикола Олещук
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