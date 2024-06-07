Повітряні Сили збили 48 ударних БПЛА
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України збили 48 ударних безпілотників і 5 крилатих ракет під час російської повітряної атаки на об'єкти критично важливої інфраструктури в декількох регіонах України.
Українські воїни знищили 48 ударних БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Одещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 7 червня противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із:
- стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області,
- ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф. та мис Чауда – Крим.
Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.
В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.
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