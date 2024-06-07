Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА

Украинские воины уничтожили 48 ударных БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Одесчук, передает УНН.

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Отмечается, что в ночь на 7 июня противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины с:

стратегической авиации-бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области,

ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско – Ахтарск, Ейск, Курск-рф. и мыс Чауда-Крым.

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА