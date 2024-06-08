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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 04:30  •  10998 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сбили 9 беспилотников "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59 во время ночной атаки России.

Воздушные силы ночью во время российской атаки сбили 9 шахидов и авиационную ракету. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

детали

Отмечается, что в ночь на 8 июня враг атаковал:

  • управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области России,
  • и совершил пуски 13-ти ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курска и мыса Чауда в Крыму.

В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять "шахедов" и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА7 июня 2024, 04:36 • 37166 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
shakhid-129Шахед 129
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
krymКрым
poltavaПолтава
zaporozheЗапорожье
kharkivХарьков
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