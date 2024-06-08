Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету

В Белом доме рассказали об итогах переговоров Байдена с Макроном и Зеленским

Байден встретился с Макроном и Зеленским, обсуждая поддержку Украины, причем Макрон высказался за более активное участие, в то время как Байден исключил отправку войск, но пообещал продолжить военную помощь.