Воздушные силы ночью сбили 9 "шахедов" из 13-ти и одну авиационную ракету
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сбили 9 беспилотников "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59 во время ночной атаки России.
Воздушные силы ночью во время российской атаки сбили 9 шахидов и авиационную ракету. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.
детали
Отмечается, что в ночь на 8 июня враг атаковал:
- управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области России,
- и совершил пуски 13-ти ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курска и мыса Чауда в Крыму.
В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять "шахедов" и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.
Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА7 июня 2024, 04:36 • 37166 просмотров
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