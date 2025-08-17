Запроваджено санкції проти виробників російських дронів з ШІ та постачальників відповідних компонентів

Рішення РНБО про запровадження санкцій проти розробників дронів з ШІ, що використовує зс рф., введено у дію президентом України Володимиром Зеленським. Повідомляє УНН із посиланням на портал Президента України та коментар уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Деталі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти російського ВПК. Ідеться про виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту, а також їхніх постачальників.

Згідно з поясненням, росія наразі активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту.

Цей процес треба сприймати максимально серйозно. ШІ у дронах підвищує автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора. - ідеться у дописі Влада Власюка, уповноваженого по санкціях по першому рішенню

Для створення відповідних дронів з ШІ, критично важливими є сучасна електронна компонентна база, а також значні обчислювальні ресурси.

Зазначається, що у підготовленому санкційному пакеті зосереджено увагу саме на компаніях, які забезпечують ШІ-можливості для дронів зс рф.

«Прогматік» – виробник БпЛА «Мікроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;

«Розумні птахи» – виробник БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камікадзе з бойовим навантаженням до 3,5 кг. Оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ.

Також китайські компанії:

Dongguan Standard Trading Co.;

Zhejiang Lianxing Machinery Co.;

Guangzhou Benquan Import & Export;

Shenzhen Sky Bow Navigation Technology;

Harbin Bin-Au Technology Development;

Topscom Precision Industry

Це – постачальники ключових компонентів для "Шахедів" та інших БпЛА.

Тобто у цьому контексті ідеться про:

навігаційні приймачі;

двигуни;

маршрутизатори;

камери;

мікросхеми;

транзистори;

резистори;

резонатори.

Інші фігурнати списку:

Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб" – розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо). Для цього залучаються значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО "ЦТШІ Нейролаб".

Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) – російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.

Санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою. Україна послідовно працює з нашими партнерами, щоб синхронізувати ці та інші подібні санкції та посилити тиск на критичні елементи російського воєнного виробництва. - ідеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше було відомо, що російські війська використовують безпілотники з оптоволоконним кабелем для протидії українським засобам РЕБ. Такі дрони повільніші та менш маневрені, але ефективно обходять системи радіоелектронної боротьби.