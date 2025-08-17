Запроваджено санкції проти виробників російських дронів з ШІ та постачальників відповідних компонентів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти розробників дронів зі ШІ, що використовує зс рф. Санкції стосуються компаній, що забезпечують ШІ-можливості для дронів, а також постачальників ключових компонентів.
Рішення РНБО про запровадження санкцій проти розробників дронів з ШІ, що використовує зс рф., введено у дію президентом України Володимиром Зеленським. Повідомляє УНН із посиланням на портал Президента України та коментар уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.
Деталі
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти російського ВПК. Ідеться про виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту, а також їхніх постачальників.
Згідно з поясненням, росія наразі активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту.
Цей процес треба сприймати максимально серйозно. ШІ у дронах підвищує автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора.
Для створення відповідних дронів з ШІ, критично важливими є сучасна електронна компонентна база, а також значні обчислювальні ресурси.
Зазначається, що у підготовленому санкційному пакеті зосереджено увагу саме на компаніях, які забезпечують ШІ-можливості для дронів зс рф.
- «Прогматік» – виробник БпЛА «Мікроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;
- «Розумні птахи» – виробник БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камікадзе з бойовим навантаженням до 3,5 кг. Оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ.
Також китайські компанії:
- Dongguan Standard Trading Co.;
- Zhejiang Lianxing Machinery Co.;
- Guangzhou Benquan Import & Export;
- Shenzhen Sky Bow Navigation Technology;
- Harbin Bin-Au Technology Development;
- Topscom Precision Industry
Це – постачальники ключових компонентів для "Шахедів" та інших БпЛА.
Тобто у цьому контексті ідеться про:
- навігаційні приймачі;
- двигуни;
- маршрутизатори;
- камери;
- мікросхеми;
- транзистори;
- резистори;
- резонатори.
Інші фігурнати списку:
Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб" – розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо). Для цього залучаються значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО "ЦТШІ Нейролаб".
Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) – російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.
Санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою. Україна послідовно працює з нашими партнерами, щоб синхронізувати ці та інші подібні санкції та посилити тиск на критичні елементи російського воєнного виробництва.
