Запроваджено санкції проти виробників російських дронів з ШІ та постачальників відповідних компонентів

Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на Алясці
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
07:17
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
15 серпня, 07:14
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
16 серпня, 07:05
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
16 серпня, 03:37
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
15 серпня, 20:50
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
14 серпня, 14:12
Запроваджено санкції проти виробників російських дронів з ШІ та постачальників відповідних компонентів

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти розробників дронів зі ШІ, що використовує зс рф. Санкції стосуються компаній, що забезпечують ШІ-можливості для дронів, а також постачальників ключових компонентів.

Запроваджено санкції проти виробників російських дронів з ШІ та постачальників відповідних компонентів

Рішення РНБО про запровадження санкцій проти розробників дронів з ШІ, що використовує зс рф., введено у дію президентом України Володимиром Зеленським. Повідомляє УНН із посиланням на портал Президента України та коментар уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Деталі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти російського ВПК. Ідеться про виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту, а також їхніх постачальників.

Згідно з поясненням, росія наразі активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту.

Цей процес треба сприймати максимально серйозно. ШІ у дронах підвищує автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора. 

- ідеться у дописі Влада Власюка, уповноваженого по санкціях по першому рішенню

Для створення відповідних дронів з ШІ, критично важливими є сучасна електронна компонентна база, а також значні обчислювальні ресурси.

Зазначається, що у підготовленому санкційному пакеті зосереджено увагу саме на компаніях, які забезпечують ШІ-можливості для дронів зс рф.

  • «Прогматік» – виробник БпЛА «Мікроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;
    • «Розумні птахи» – виробник БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камікадзе з бойовим навантаженням до 3,5 кг. Оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ.

      Також китайські компанії:

      • Dongguan Standard Trading Co.;
        • Zhejiang Lianxing Machinery Co.;
          • Guangzhou Benquan Import & Export;
            • Shenzhen Sky Bow Navigation Technology;
              • Harbin Bin-Au Technology Development;
                • Topscom Precision Industry

                   Це – постачальники ключових компонентів для "Шахедів" та інших БпЛА.

                  Тобто у цьому контексті ідеться про:

                  • навігаційні приймачі;
                    • двигуни;
                      • маршрутизатори;
                        • камери;
                          • мікросхеми;
                            • транзистори;
                              • резистори;
                                • резонатори.

                                  Інші фігурнати списку:

                                  Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб" – розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо). Для цього залучаються значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО "ЦТШІ Нейролаб".

                                  Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) – російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.

                                  Санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою. Україна послідовно працює з нашими партнерами, щоб синхронізувати ці та інші подібні санкції та посилити тиск на критичні елементи російського воєнного виробництва.  

                                  - ідеться у дописі.

                                  Нагадаємо

                                  Раніше було відомо, що російські війська використовують безпілотники з оптоволоконним кабелем для протидії українським засобам РЕБ. Такі дрони повільніші та менш маневрені, але ефективно обходять системи радіоелектронної боротьби.

                                  Ігор Тележніков

                                  Шахед 129
                                  Збройні сили України
                                  Шахед-131
                                  Шахед-136
                                  Володимир Зеленський
                                  Україна
                                  Безпілотний літальний апарат