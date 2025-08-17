Введены санкции против производителей российских дронов с ИИ и поставщиков соответствующих компонентов

Решение СНБО о введении санкций против разработчиков дронов с ИИ, используемого ВС РФ, введено в действие президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщает УНН со ссылкой на портал Президента Украины и комментарий уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Детали

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российского ВПК. Речь идет о производителях БпЛА с использованием искусственного интеллекта, а также их поставщиках.

Согласно пояснению, Россия сейчас активно вкладывается в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта.

Этот процесс нужно воспринимать максимально серьезно. ИИ в дронах повышает автономность, точность и устойчивость к средствам РЭБ, позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора. - говорится в сообщении Влада Власюка, уполномоченного по санкциям по первому решению

Для создания соответствующих дронов с ИИ критически важны современная электронная компонентная база, а также значительные вычислительные ресурсы.

Отмечается, что в подготовленном санкционном пакете сосредоточено внимание именно на компаниях, которые обеспечивают ИИ-возможности для дронов ВС РФ.

«Прогматик» – производитель БпЛА «Микроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели на базе ИИ;

«Умные птицы» – производитель БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камикадзе с боевой нагрузкой до 3,5 кг. Оснащен оптической системой удержания цели и способен автоматически преодолевать зоны радиотени и препятствия РЭБ.

Также китайские компании:

Dongguan Standard Trading Co.;

Zhejiang Lianxing Machinery Co.;

Guangzhou Benquan Import & Export;

Shenzhen Sky Bow Navigation Technology;

Harbin Bin-Au Technology Development;

Topscom Precision Industry

Это – поставщики ключевых компонентов для "Шахедов" и других БпЛА.

То есть в этом контексте речь идет о:

навигационные приемники;

двигатели;

маршрутизаторы;

камеры;

микросхемы;

транзисторы;

резисторы;

резонаторы.

Другие фигуранты списка:

Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб" – разрабатывает и тренирует ИИ-модели для БпЛА, которые обеспечивают автономную навигацию, распознавание целей и обработку данных с сенсоров (камеры, радары и т.д.). Для этого привлекаются значительные вычислительные ресурсы, которые предоставляют участники АНО "ЦТШИ Нейролаб".

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) – российская организация, созданная для внедрения инноваций в сфере беспилотных систем и технологий.

Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, которые способны наносить значительные потери на поле боя. Украина последовательно работает с нашими партнерами, чтобы синхронизировать эти и другие подобные санкции и усилить давление на критические элементы российского военного производства. - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее было известно, что российские войска используют беспилотники с оптоволоконным кабелем для противодействия украинским средствам РЭБ. Такие дроны медленнее и менее маневренны, но эффективно обходят системы радиоэлектронной борьбы.