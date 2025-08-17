$41.450.00
Эксклюзив
07:17 • 2338 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 91256 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 60706 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 63025 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 57356 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50309 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245751 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213203 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167794 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155015 просмотра
Трамп и путин встретились на Аляске
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Введены санкции против производителей российских дронов с ИИ и поставщиков соответствующих компонентов

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против разработчиков дронов с ИИ, используемых ВС РФ. Санкции касаются компаний, обеспечивающих ИИ-возможности для дронов, а также поставщиков ключевых компонентов.

Введены санкции против производителей российских дронов с ИИ и поставщиков соответствующих компонентов

Решение СНБО о введении санкций против разработчиков дронов с ИИ, используемого ВС РФ, введено в действие президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщает УНН со ссылкой на портал Президента Украины и комментарий уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Детали

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российского ВПК. Речь идет о производителях БпЛА с использованием искусственного интеллекта, а также их поставщиках.

Согласно пояснению, Россия сейчас активно вкладывается в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта.

Этот процесс нужно воспринимать максимально серьезно. ИИ в дронах повышает автономность, точность и устойчивость к средствам РЭБ, позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора.

- говорится в сообщении Влада Власюка, уполномоченного по санкциям по первому решению

Для создания соответствующих дронов с ИИ критически важны современная электронная компонентная база, а также значительные вычислительные ресурсы.

Отмечается, что в подготовленном санкционном пакете сосредоточено внимание именно на компаниях, которые обеспечивают ИИ-возможности для дронов ВС РФ.

  • «Прогматик» – производитель БпЛА «Микроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели на базе ИИ;
    • «Умные птицы» – производитель БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камикадзе с боевой нагрузкой до 3,5 кг. Оснащен оптической системой удержания цели и способен автоматически преодолевать зоны радиотени и препятствия РЭБ.

      Также китайские компании:

      • Dongguan Standard Trading Co.;
        • Zhejiang Lianxing Machinery Co.;
          • Guangzhou Benquan Import & Export;
            • Shenzhen Sky Bow Navigation Technology;
              • Harbin Bin-Au Technology Development;
                • Topscom Precision Industry

                  Это – поставщики ключевых компонентов для "Шахедов" и других БпЛА.

                  То есть в этом контексте речь идет о:

                  • навигационные приемники;
                    • двигатели;
                      • маршрутизаторы;
                        • камеры;
                          • микросхемы;
                            • транзисторы;
                              • резисторы;
                                • резонаторы.

                                  Другие фигуранты списка:

                                  Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб" – разрабатывает и тренирует ИИ-модели для БпЛА, которые обеспечивают автономную навигацию, распознавание целей и обработку данных с сенсоров (камеры, радары и т.д.). Для этого привлекаются значительные вычислительные ресурсы, которые предоставляют участники АНО "ЦТШИ Нейролаб".

                                  Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) – российская организация, созданная для внедрения инноваций в сфере беспилотных систем и технологий.

                                  Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, которые способны наносить значительные потери на поле боя. Украина последовательно работает с нашими партнерами, чтобы синхронизировать эти и другие подобные санкции и усилить давление на критические элементы российского военного производства.

                                  - говорится в сообщении.

                                  Напомним

                                  Ранее было известно, что российские войска используют беспилотники с оптоволоконным кабелем для противодействия украинским средствам РЭБ. Такие дроны медленнее и менее маневренны, но эффективно обходят системы радиоэлектронной борьбы.

                                  Игорь Тележников

                                  Войнаполитика
                                  Шахед 129
                                  Вооруженные силы Украины
                                  Шахед 131
                                  Шахед-136
                                  Владимир Зеленский
                                  Украина
                                  Беспилотный летательный аппарат