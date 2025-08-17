Введены санкции против производителей российских дронов с ИИ и поставщиков соответствующих компонентов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против разработчиков дронов с ИИ, используемых ВС РФ. Санкции касаются компаний, обеспечивающих ИИ-возможности для дронов, а также поставщиков ключевых компонентов.
Решение СНБО о введении санкций против разработчиков дронов с ИИ, используемого ВС РФ, введено в действие президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщает УНН со ссылкой на портал Президента Украины и комментарий уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
Детали
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российского ВПК. Речь идет о производителях БпЛА с использованием искусственного интеллекта, а также их поставщиках.
Согласно пояснению, Россия сейчас активно вкладывается в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта.
Этот процесс нужно воспринимать максимально серьезно. ИИ в дронах повышает автономность, точность и устойчивость к средствам РЭБ, позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора.
Для создания соответствующих дронов с ИИ критически важны современная электронная компонентная база, а также значительные вычислительные ресурсы.
Отмечается, что в подготовленном санкционном пакете сосредоточено внимание именно на компаниях, которые обеспечивают ИИ-возможности для дронов ВС РФ.
- «Прогматик» – производитель БпЛА «Микроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели на базе ИИ;
- «Умные птицы» – производитель БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камикадзе с боевой нагрузкой до 3,5 кг. Оснащен оптической системой удержания цели и способен автоматически преодолевать зоны радиотени и препятствия РЭБ.
Также китайские компании:
- Dongguan Standard Trading Co.;
- Zhejiang Lianxing Machinery Co.;
- Guangzhou Benquan Import & Export;
- Shenzhen Sky Bow Navigation Technology;
- Harbin Bin-Au Technology Development;
- Topscom Precision Industry
Это – поставщики ключевых компонентов для "Шахедов" и других БпЛА.
То есть в этом контексте речь идет о:
- навигационные приемники;
- двигатели;
- маршрутизаторы;
- камеры;
- микросхемы;
- транзисторы;
- резисторы;
- резонаторы.
Другие фигуранты списка:
Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб" – разрабатывает и тренирует ИИ-модели для БпЛА, которые обеспечивают автономную навигацию, распознавание целей и обработку данных с сенсоров (камеры, радары и т.д.). Для этого привлекаются значительные вычислительные ресурсы, которые предоставляют участники АНО "ЦТШИ Нейролаб".
Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) – российская организация, созданная для внедрения инноваций в сфере беспилотных систем и технологий.
Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, которые способны наносить значительные потери на поле боя. Украина последовательно работает с нашими партнерами, чтобы синхронизировать эти и другие подобные санкции и усилить давление на критические элементы российского военного производства.
Напомним
Ранее было известно, что российские войска используют беспилотники с оптоволоконным кабелем для противодействия украинским средствам РЭБ. Такие дроны медленнее и менее маневренны, но эффективно обходят системы радиоэлектронной борьбы.