ISW: рф застосовує нові дрони з оптоволоконним кабелем для обходу української РЕБ

росія збільшує використання безпілотників, керовані через волоконно-оптичний кабель. Ці дрони дозволяють російським військам ефективно обходити засоби радіоелектронної боротьби України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

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У своєму звіті, аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що російські війська все частіше використовують безпілотники, підключені до оптоволоконних кабелів, що дозволяє їм протидіяти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ) українських сил оборони.

Згідно з інформацією, отриманою від одного з речників української бригади, ці дрони застосовуються по всій лінії фронту.

Однак, попри активне використання цих безпілотників, їх застосування поки що не є систематичним. Оптоволоконні дрони мають деякі недоліки: вони повільніші і менш маневрені, ніж FPV-дрони, що робить їх більш вразливими для стрілецької зброї.

За словами російського "воєнкора", росіяни першими успішно інтегрували такі технології в бойові дії в Україні. Однак він також попередив, що незабаром українські військові розроблять подібні технології