ISW: рф застосовує нові дрони з оптоволоконним кабелем для обходу української РЕБ

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 68963 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 70365 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84372 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115356 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140071 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132491 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148047 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173836 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220513 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114535 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120614 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153729 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136987 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113817 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 68963 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 74076 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208072 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205653 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 918 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30915 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32813 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 75081 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100974 перегляди
Актуальне
ISW: рф застосовує нові дрони з оптоволоконним кабелем для обходу української РЕБ

ISW: рф застосовує нові дрони з оптоволоконним кабелем для обходу української РЕБ

Київ • УНН

 • 33059 перегляди

російські війська почали використовувати безпілотники з оптоволоконним кабелем для протидії українським засобам РЕБ. Такі дрони повільніші та менш маневрені, але ефективно обходять системи радіоелектронної боротьби.

росія збільшує використання безпілотників, керовані через волоконно-оптичний кабель. Ці дрони дозволяють російським військам ефективно обходити засоби радіоелектронної боротьби України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

У своєму звіті, аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що російські війська все частіше використовують безпілотники, підключені до оптоволоконних кабелів, що дозволяє їм протидіяти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ) українських сил оборони. 

Згідно з інформацією, отриманою від одного з речників української бригади, ці дрони застосовуються по всій лінії фронту.

Однак, попри активне використання цих безпілотників, їх застосування поки що не є систематичним. Оптоволоконні дрони мають деякі недоліки: вони повільніші і менш маневрені, ніж FPV-дрони, що робить їх більш вразливими для стрілецької зброї.

За словами російського "воєнкора", росіяни першими успішно інтегрували такі технології в бойові дії в Україні. Однак він також попередив, що незабаром українські військові розроблять подібні технології

- йдеться у звіті.

Ключові висновки:

  • Українські війська в ніч з 7 на 8 січня завдали удару по російському державному нафтосховищу "Комбінат Кристал" поблизу Енгельса Саратовської області росії.
    • 8 січня в окупованому Харцизьку Донецької області українські війська завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії (ПВО) рф (Південний військовий округ).
      • російські війська наступали в Курській області, Торецьку та під Кураховим.
        • російські війська все частіше використовують безпілотники, прикріплені до оптоволоконних кабелів в Україні.

          Нагадаємо

          російські війська просунулися в Торецьку і можуть спробувати наступ на Костянтинівку. Аналітики ISW вважають, що без підкріплення з інших ділянок фронту загроза місту буде незначною.

          Віта Зеленецька

          Віта Зеленецька

          ВійнаТехнології
          instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
          ukrainaУкраїна
          donetskДонецьк

          Звернутися з питань розміщення реклами