ISW: рф применяет новые дроны с оптоволоконным кабелем для обхода украинской РЭБ

россия увеличивает использование беспилотников, управляемые через волоконно-оптический кабель. Эти дроны позволяют российским войскам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

В своем отчете, аналитики Института изучения войны указывают на то, что российские войска все чаще используют беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям, что позволяет им противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил обороны.

Согласно информации, полученной от одного из спикеров украинской бригады, эти дроны применяются по всей линии фронта.

Однако, несмотря на активное использование этих беспилотников, их применение пока не является систематическим. Оптоволоконные дроны имеют некоторые недостатки: они более медленные и менее маневренные, чем FPV-дроны, что делает их более уязвимыми для стрелкового оружия.

По словам российского "военкора", россияне первыми успешно интегрировали такие технологии в боевые действия в Украине. Однако он также предупредил, что вскоре украинские военные разработают подобные технологии