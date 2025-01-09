ISW: рф применяет новые дроны с оптоволоконным кабелем для обхода украинской РЭБ

ukenru
Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 64511 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 124402 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 120013 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 146408 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 174933 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 174057 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 164647 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 140461 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 179971 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242368 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пожар на нефтебазе в Энгельсе: двое погибших и режим ЧС

Пожар на нефтебазе в Энгельсе: двое погибших и режим ЧС

 • 25691 просмотра
В Дании заявили, что Гренландия может стать независимой, но не штатом США

В Дании заявили, что Гренландия может стать независимой, но не штатом США

 • 19413 просмотра
Зеленский анонсировал участие в "Рамштайне" и переговоры об усилении ПВО

Зеленский анонсировал участие в "Рамштайне" и переговоры об усилении ПВО

 • 19820 просмотра
Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский

Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский

 • 20243 просмотра
В центре Киева произошла драка: что известно

В центре Киева произошла драка: что известно

 • 24158 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 124402 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 115670 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 121704 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 168928 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 172477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 87226 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 86836 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 86031 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 101007 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

 • 73513 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

ISW: рф применяет новые дроны с оптоволоконным кабелем для обхода украинской РЭБ

ISW: рф применяет новые дроны с оптоволоконным кабелем для обхода украинской РЭБ

Киев  •  УНН

 • 4534 просмотра

Read in English

российские войска начали использовать беспилотники с оптоволоконным кабелем для противодействия украинским средствам РЭБ. Такие дроны медленнее и менее маневренные, но эффективно обходят системы радиоэлектронной борьбы.

россия увеличивает использование беспилотников, управляемые через волоконно-оптический кабель. Эти дроны позволяют российским войскам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

В своем отчете, аналитики Института изучения войны указывают на то, что российские войска все чаще используют беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям, что позволяет им противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил обороны. 

Согласно информации, полученной от одного из спикеров украинской бригады, эти дроны применяются по всей линии фронта.

Однако, несмотря на активное использование этих беспилотников, их применение пока не является систематическим. Оптоволоконные дроны имеют некоторые недостатки: они более медленные и менее маневренные, чем FPV-дроны, что делает их более уязвимыми для стрелкового оружия.

По словам российского "военкора", россияне первыми успешно интегрировали такие технологии в боевые действия в Украине. Однако он также предупредил, что вскоре украинские военные разработают подобные технологии

- говорится в отчете.

Ключевые выводы:

  • Украинские войска в ночь с 7 на 8 января нанесли удар по российскому государственному нефтехранилищу «Комбинат Кристалл» вблизи Энгельса Саратовской области россии.
    • 8 января в оккупированном Харцызске Донецкой области украинские войска нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии (ПВО) рф (Южный военный округ).
      • российские войска наступали в Курской области, Торецке и под Курахово.
        • российские войска все чаще используют беспилотники, прикрепленные к оптоволоконным кабелям в Украине.

          Напомним

          российские войска продвинулись в Торецке и могут попробовать наступление на Константиновку. Аналитики ISW считают, что без подкрепления с других участков фронта угроза городу будет незначительной.

          Вита Зеленецкая

          Вита Зеленецкая

          ВойнаТехнологии
          institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
          ukrainaУкраина
          donetskДонецк