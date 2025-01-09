ISW: рф применяет новые дроны с оптоволоконным кабелем для обхода украинской РЭБ
Киев • УНН
российские войска начали использовать беспилотники с оптоволоконным кабелем для противодействия украинским средствам РЭБ. Такие дроны медленнее и менее маневренные, но эффективно обходят системы радиоэлектронной борьбы.
россия увеличивает использование беспилотников, управляемые через волоконно-оптический кабель. Эти дроны позволяют российским войскам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
В своем отчете, аналитики Института изучения войны указывают на то, что российские войска все чаще используют беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям, что позволяет им противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил обороны.
Согласно информации, полученной от одного из спикеров украинской бригады, эти дроны применяются по всей линии фронта.
Однако, несмотря на активное использование этих беспилотников, их применение пока не является систематическим. Оптоволоконные дроны имеют некоторые недостатки: они более медленные и менее маневренные, чем FPV-дроны, что делает их более уязвимыми для стрелкового оружия.
По словам российского "военкора", россияне первыми успешно интегрировали такие технологии в боевые действия в Украине. Однако он также предупредил, что вскоре украинские военные разработают подобные технологии
Ключевые выводы:
- Украинские войска в ночь с 7 на 8 января нанесли удар по российскому государственному нефтехранилищу «Комбинат Кристалл» вблизи Энгельса Саратовской области россии.
- 8 января в оккупированном Харцызске Донецкой области украинские войска нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии (ПВО) рф (Южный военный округ).
- российские войска наступали в Курской области, Торецке и под Курахово.
- российские войска все чаще используют беспилотники, прикрепленные к оптоволоконным кабелям в Украине.
Напомним
российские войска продвинулись в Торецке и могут попробовать наступление на Константиновку. Аналитики ISW считают, что без подкрепления с других участков фронта угроза городу будет незначительной.