Аналітики ISW припустили, як війська рф можуть використати просування в Торецьку

російські війська навряд чи стануть суттєвою загрозою для Костянтинівки у Донецькій області. Загроза не виникне, якщо військове командування рф не посилить наявне угруповання сил у цьому районі військами з інших прифронтових районів. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що за даними оприлюднених 6 січня геолокаційних знімків, російські військові просунулися вздовж вулиці Квіткової та досягли північно-західного адміністративного кордону Торецька.

Один із російських блогерів стверджує, що війська рф займають приблизно 90% території міста - йдеться у звіті ISW.

Однак за даними вивчених аналітиками ISW геолокаційних карт, станом на 7 січня російські війська займають приблизно 71% території населеного пункту.

В ISW припускають, що російські війська, ймовірно, мають намір використати свої успіхи на північному заході Торецька для просування на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка у напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

На думку аналітиків, загарбники можуть мати намір закріпитися на північному заході Торецька і в центрі Щербинівки (на захід від Торецька), щоб просунутися вздовж траси Т-05-16 в напрямку Костянтинівки через Неліпівку, Плещіївку, Іванопілля та поля навколо цих населених пунктів, намагаючись створити загрозу південному краю українського фортифікаційного поясу Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ, який є основою оборони Донецької області.

російські війська також можуть спробувати використати подальше просування на північний захід від Торецька і на південь від Часового Яру в напрямку Білої Гори і Олександро-Шультиного для того, щоб зруйнувати українську "кишеню" в цьому районі і вирівняти лінію фронту на захід і південний захід від Костянтинівки.

Таке просування ускладнить здатність України контратакувати в ближньому тилу росії на південний схід від Часового Яру, в тому числі в напрямку Кліщіївки, і дозволить російським військам розгорнути додаткові артилерійські системи в межах досяжності Костянтинівки і використовувати FPV-безпілотники в межах досяжності міста - зазначають аналітики ISW.

російські війська також можуть спробувати просунутися на захід і північний захід від Нью-Йорка і Леонідівки в напрямку автошляхів Н-20 Донецьк – Костянтинівка і Н-32 Покровськ – Костянтинівка, щоб потіснити Костянтинівку з півдня і створити більш стабільний південний фланг для наступу на Костянтинівку.

Експерти зазначають, що російські війська, ймовірно, зможуть досягти більш швидкого просування в полях і невеликих населених пунктах на північ і захід від Торецька, ніж вони змогли досягти в своєму повільному просуванні до міста Торецьк.

Підрозділи російської армії в цьому районі можуть спробувати повторити короткі, тактично важливі механізовані атаки, які проводили на Курахівському і Вугледарському напрямках восени 2024 року, якщо вони матимуть достатній резерв бронетехніки для цього сектору.

російські війська можуть спробувати використати тактичні здобутки в Торецьку та поблизу нього, а також на схід від Покровська, щоб ліквідувати українське укріплення на південний захід від Торецька. Вони можуть спробувати використати здобутки в межах Торецька і на ділянці Торецьк-Щербинівка-Нью-Йорк, а також нещодавні російські здобутки на схід від Покровська, щоб ліквідувати українську "кишеню" між Воздвиженкою (на схід від Покровська) і Торецьком. - пише ISW.

За інформацією ISW, російське просування на схід від Покровська і на захід від Торецька може бути частиною постійних зусиль, спрямованих на здобуття переваг, які дозволяють захопити будь-яку територію, незважаючи на її відносну незначущість.

Разом з тим, на думку фахівців, російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо російське військове командування не посилить наявне угруповання військ у цьому районі військами з інших прифронтових районів.

російське військове командування може продовжувати надавати пріоритет Покровському та Курахівському напрямкам, але зменшити пріоритетність наступальних операцій на інших ділянках фронту, таких як Куп'янський або Борівський напрямки, з метою передислокації сил на Торецький напрямок - повідомили аналітики ISW.

"Наразі ISW не готовий надати прогноз щодо того, як росіяни будуть розподіляти зусилля під Торецьком".

Ключові висновки ISW за 7 січня:

російські війська просунулися в Торецьку після кількох тижнів більш швидких наступальних операцій і здобуття нових позицій у цьому районі.

Окупанти, ймовірно, мають намір використати свої успіхи в Торецьку для просування на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

Війська рф можуть спробувати використати тактичні переваги в Торецьку та поблизу нього, а також на схід від Покровська, щоб ліквідувати українські укріплення на південний захід від Торецька.

Вони, ймовірно, намагатимуться вирватися з міського оточення Торецька і просунутися в більш відкриті сільські райони, схожі на ті, де російські війська досягли значних успіхів на інших ділянках фронту за останні місяці.

російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо тільки російське військове командування не посилить існуюче угруповання військ у цьому районі військами з інших ділянок фронту.

Український Генеральний штаб заявив, що 7 січня українські війська завдали удару по командному пункту російської 810-ї бригади морської піхоти у Білій, Курська область рф.

Українські війська нещодавно просунулися у Курській області, а російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська і в Курській області.

кремль продовжує просувати програму "Час героїв", метою якої є призначення ветеранів повномасштабного російського вторгнення в Україну на посади в місцевих, регіональних і федеральних органах влади.

Нагадаємо

Загарбники продовжують наступальні дії на сході України, окупувавши кілька населених пунктів. Серед них – Лозова, Іванівка та Шевченко. Крім того, у Торецьку тривають бої, де ворог просунувся, але лінія зіткнення залишається під уточненням.