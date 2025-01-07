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Терористи захопили три населені пункти та просуваються в районі Торецька

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Ворожі війська окупували Лозову, Іванівку та Шевченко на сході України. Ворог також продовжує наступальні дії в районі Торецька, де тривають бої.

Окупанти захопили низку населених пунктів та продовжують просування в Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Загарбники продовжують наступальні дії на сході України, окупувавши кілька населених пунктів. Серед них – Лозова, Іванівка та Шевченко. Крім того, у Торецьку тривають бої, де ворог просунувся, але лінія зіткнення залишається під уточненням. 

Бойові дії також тривають поблизу Бердина.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що ворожі війська здійснили просування в районах Торецька, Зеленого, Петропавлівки, Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів: що відомо про ситуацію - DeepState06.01.25, 02:29 • 27022 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
toretskТорецьк
ukrainaУкраїна

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