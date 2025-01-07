Терористи захопили три населені пункти та просуваються в районі Торецька

Окупанти захопили низку населених пунктів та продовжують просування в Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Загарбники продовжують наступальні дії на сході України, окупувавши кілька населених пунктів. Серед них – Лозова, Іванівка та Шевченко. Крім того, у Торецьку тривають бої, де ворог просунувся, але лінія зіткнення залишається під уточненням.

Бойові дії також тривають поблизу Бердина.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що ворожі війська здійснили просування в районах Торецька, Зеленого, Петропавлівки, Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів: що відомо про ситуацію - DeepState