Терористи захопили три населені пункти та просуваються в районі Торецька
Київ • УНН
Ворожі війська окупували Лозову, Іванівку та Шевченко на сході України. Ворог також продовжує наступальні дії в районі Торецька, де тривають бої.
Окупанти захопили низку населених пунктів та продовжують просування в Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Загарбники продовжують наступальні дії на сході України, окупувавши кілька населених пунктів. Серед них – Лозова, Іванівка та Шевченко. Крім того, у Торецьку тривають бої, де ворог просунувся, але лінія зіткнення залишається під уточненням.
Бойові дії також тривають поблизу Бердина.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що ворожі війська здійснили просування в районах Торецька, Зеленого, Петропавлівки, Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.
Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів: що відомо про ситуацію - DeepState06.01.25, 02:29 • 27022 перегляди