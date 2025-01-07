Террористы захватили три населенных пункта и продвигаются в районе Торецка

Оккупанты захватили ряд населенных пунктов и продолжают продвижение в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Захватчики продолжают наступательные действия на востоке Украины, оккупировав несколько населенных пунктов. Среди них - Лозовая, Ивановка и Шевченко. Кроме того, в Торецке продолжаются бои, где враг продвинулся, но линия соприкосновения остается под уточнением.

Боевые действия также продолжаются вблизи Бердина.

Напомним

Ранее было проинформировано, что вражеские войска осуществили продвижение в районах Торецка, Зеленого, Петропавловки, Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

Оккупанты продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов: что известно о ситуации - DeepState