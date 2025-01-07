Террористы захватили три населенных пункта и продвигаются в районе Торецка
Киев • УНН
Вражеские войска оккупировали Лозовую, Ивановку и Шевченко на востоке Украины. Враг также продолжает наступательные действия в районе Торецка, где продолжаются бои.
Оккупанты захватили ряд населенных пунктов и продолжают продвижение в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Захватчики продолжают наступательные действия на востоке Украины, оккупировав несколько населенных пунктов. Среди них - Лозовая, Ивановка и Шевченко. Кроме того, в Торецке продолжаются бои, где враг продвинулся, но линия соприкосновения остается под уточнением.
Боевые действия также продолжаются вблизи Бердина.
Напомним
Ранее было проинформировано, что вражеские войска осуществили продвижение в районах Торецка, Зеленого, Петропавловки, Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
Оккупанты продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов: что известно о ситуации - DeepState6 янв. 2025, 00:29 • 24405 просмотров