Оккупанты продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов: что известно о ситуации - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска осуществили продвижение в районах Торецка, Зеленого, Петропавловки, Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
Враг совершил продвижение на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По обновленным данным, оккупанты продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, а также вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Барановка и Песчаное.
Напомним
По информации от Генштаба, захватчики нанесли один ракетный удар двумя ракетами, 52 авиаудара (77 КАБ), использовал для поражения 930 дронов-камикадзе. Кроме того, террористы среализовали более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Оккупанты создали хаб для пехоты в Раздольном и пытаются продвигаться дальше - DeepState27 дек. 2024, 23:42 • 21273 просмотра