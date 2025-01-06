Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів: що відомо про ситуацію - DeepState
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили просування в районах Торецька, Зеленого, Петропавлівки, Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.
Ворог здійснив просування на кількох ділянках фронту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За оновленими даними, окупанти просунулися у Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, а також поблизу населених пунктів Воздвиженка, Баранівка та Піщане.
Нагадаємо
За інформацією від Генштабу, загарбники завдали одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 КАБ), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Крім того, терористи зреалізували понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Окупанти створили хаб для піхоти у Роздольному та намагаються просуватись далі - DeepState28.12.24, 01:42 • 21869 переглядiв