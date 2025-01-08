Аналитики ISW предположили, как войска рф могут использовать продвижение в Торецке

российские войска вряд ли станут существенной угрозой для Константиновки в Донецкой области. Угроза не возникнет, если военное командование рф не усилит имеющуюся группировку сил в этом районе войсками из других прифронтовых районов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Детали

В отчете отмечается, что по данным обнародованных 6 января геолокационных снимков, российские военные продвинулись вдоль улицы Цветочной и достигли северо-западной административной границы Торецка.

Один из российских блогеров утверждает, что войска рф занимают примерно 90% территории города - говорится в отчете ISW.

Однако по данным изученных аналитиками ISW геолокационных карт, по состоянию на 7 января российские войска занимают примерно 71% территории населенного пункта.

В ISW предполагают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи на северо-западе Торецка для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

По мнению аналитиков, захватчики могут намереваться закрепиться на северо-западе Торецка и в центре Щербиновки (к западу от Торецка), чтобы продвинуться вдоль трассы Т-05-16 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов, пытаясь создать угрозу южному краю украинского фортификационного пояса Константиновка - Дружковка - Краматорск, который является основой обороны Донецкой области.

российские войска также могут попытаться использовать дальнейшее продвижение на северо-запад от Торецка и на юг от Часового Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультино для того, чтобы разрушить украинский "карман" в этом районе и выровнять линию фронта на запад и юго-запад от Константиновки.

Такое продвижение усложнит способность Украины контратаковать в ближнем тылу россии к юго-востоку от Часового Яра, в том числе в направлении Клещеевки, и позволит российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в пределах досягаемости Константиновки и использовать FPV-беспилотники в пределах досягаемости города - отмечают аналитики ISW.

российские войска также могут попытаться продвинуться на запад и северо-запад от Нью-Йорка и Леонидовки в направлении автодорог Н-20 Донецк - Константиновка и Н-32 Покровск - Константиновка, чтобы потеснить Константиновку с юга и создать более стабильный южный фланг для наступления на Константиновку.

Эксперты отмечают, что российские войска, вероятно, смогут достичь более быстрого продвижения в полях и небольших населенных пунктах к северу и западу от Торецка, чем они смогли достичь в своем медленном продвижении к городу Торецк.

Подразделения российской армии в этом районе могут попытаться повторить короткие, тактически важные механизированные атаки, которые проводили на Кураховском и Угледарском направлениях осенью 2024 года, если они будут иметь достаточный резерв бронетехники для этого сектора.

российские войска могут попытаться использовать тактические достижения в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинское укрепление к юго-западу от Торецка. Они могут попытаться использовать достижения в пределах Торецка и на участке Торецк-Щербиновка-Нью-Йорк, а также недавние российские достижения к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинский "карман" между Воздвиженкой (к востоку от Покровска) и Торецком - пишет ISW.

По информации ISW, российское продвижение к востоку от Покровска и к западу от Торецка может быть частью постоянных усилий, направленных на получение преимуществ, которые позволяют захватить любую территорию, несмотря на ее относительную незначительность.

Вместе с тем, по мнению специалистов, российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если российское военное командование не усилит имеющуюся группировку войск в этом районе войсками из других прифронтовых районов.

российское военное командование может продолжать предоставлять приоритет Покровскому и Кураховскому направлениям, но уменьшить приоритетность наступательных операций на других участках фронта, таких как Купянское или Боровское направления, с целью передислокации сил на Торецкое направление - сообщили аналитики ISW.

"Сейчас ISW не готов предоставить прогноз относительно того, как россияне будут распределять усилия под Торецком".

Ключевые выводы ISW за 7 января:

российские войска продвинулись в Торецке после нескольких недель более быстрых наступательных операций и получения новых позиций в этом районе.

Оккупанты, вероятно, намерены использовать свои успехи в Торецке для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Войска рф могут попытаться использовать тактические преимущества в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинские укрепления к юго-западу от Торецка.

Они, вероятно, будут пытаться вырваться из городского окружения Торецка и продвинуться в более открытые сельские районы, похожие на те, где российские войска достигли значительных успехов на других участках фронта за последние месяцы.

российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если только российское военное командование не усилит существующую группировку войск в этом районе войсками с других участков фронта.

Украинский Генеральный штаб заявил, что 7 января украинские войска нанесли удар по командному пункту российской 810-й бригады морской пехоты в Белой, Курская область рф.

Украинские войска недавно продвинулись в Курской области, а российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка, Покровска и в Курской области.

кремль продолжает продвигать программу "Время героев", целью которой является назначение ветеранов полномасштабного российского вторжения в Украину на должности в местных, региональных и федеральных органах власти.

Напомним

Захватчики продолжают наступательные действия на востоке Украины, оккупировав несколько населенных пунктов. Среди них - Лозовая, Ивановка и Шевченко. Кроме того, в Торецке продолжаются бои, где враг продвинулся, но линия соприкосновения остается под уточнением.