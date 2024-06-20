Через ворожий обстріл Херсон залишився без світла
Київ • УНН
Через російські обстріли Херсон залишився без електрики, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Внаслідок обстрілу російськими військами без електропостачання залишились жителі Херсона. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомив у четвер голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Через російський обстріл Херсон залишився без світла. Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару
Доповнення
У Херсонській області під час нічної атаки російських військ знищили 2 дрони Shahed і ракету Х-59, за минулу добу ворог обстріляв 26 населених пунктів, поціливши по території ТЦ і елеватора, вбивши людину і поранивши ще 3.
Ворог атакував цивільну автівку в селищі на Херсонщині: є загиблий 20.06.24, 12:26 • 19730 переглядiв