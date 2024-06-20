Из-за вражеского обстрела Херсон остался без света
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов Херсон остался без электричества, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
В результате обстрела российскими войсками без электроснабжения остались жители Херсона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил в четверг глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Из-за российского обстрела Херсон остался без света. Энергетики уже стали к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара
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В Херсонской областиво время ночной атаки российских войск уничтожили 2 дрона Shahed и ракету Х-59, за минувшие сутки враг обстрелял 26 населенных пунктов, попав по территории ТЦ и элеватора, убив человека и ранив еще 3.
Враг атаковал гражданскую машину в поселке на Херсонщине: есть погибший20 июня 2024, 09:26 • 13879 просмотров