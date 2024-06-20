Из-за вражеского обстрела Херсон остался без света

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста 39 минут назад • 3278 просмотра

Украину сегодня накроют грозы, местами град и шквалы 6 часов назад • 23137 просмотра

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА 9 часов назад • 119855 просмотра

В Киеве взрывы, работает ПВО 10 часов назад • 45083 просмотра