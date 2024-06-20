На Херсонщині вночі знищили два "шахеди" і ракету, ворог поцілив по території ТЦ і елеватора, є загиблий
Київ • УНН
У Херсонській області під час нічної атаки російських військ знищили 2 дрони Shahed і ракету Х-59, за минулу добу ворог обстріляв 26 населених пунктів, поціливши по території ТЦ і елеватора, вбивши людину і поранивши ще 3.
У Херсонській області під час нічної атаки російських військ знищили 2 дрони Shahed і ракету Х-59, за минулу добу ворог обстріляв 26 населених пунктів, поціливши по території ТЦ і елеватора, вбивши людину і поранивши ще 3, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136" та 1 керовану ракету Х-59
Деталі
Зі слів голови ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків; територію торгівельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогону.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.
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