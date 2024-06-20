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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4786 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Херсонщині вночі знищили два "шахеди" і ракету, ворог поцілив по території ТЦ і елеватора, є загиблий

Київ • УНН

 • 44379 перегляди

У Херсонській області під час нічної атаки російських військ знищили 2 дрони Shahed і ракету Х-59, за минулу добу ворог обстріляв 26 населених пунктів, поціливши по території ТЦ і елеватора, вбивши людину і поранивши ще 3.

На Херсонщині вночі знищили два "шахеди" і ракету, ворог поцілив по території ТЦ і елеватора, є загиблий

У Херсонській області під час нічної атаки російських військ знищили 2 дрони Shahed і ракету Х-59, за минулу добу ворог обстріляв 26 населених пунктів, поціливши по території ТЦ і елеватора, вбивши людину і поранивши ще 3, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136" та 1 керовану ракету Х-59

- написав Прокудін у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків; територію торгівельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогону.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

росіяни вдарили по лікарні в Херсоні, пошкодивши "швидкі"19.06.24, 10:00 • 18963 перегляди

Юлія Шрамко

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