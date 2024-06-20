В Херсонской области во время ночной атаки российских войск уничтожили 2 дрона Shahed и ракету Х-59, за минувшие сутки враг обстрелял 26 населенных пунктов, попав по территории ТЦ и элеватора, убив человека и ранив еще 3, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136" и 1 управляемую ракету Х-59 - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Ромашковое, Белозерка, Приднепровское, Гигантское, Александровка, Ивановка, Новотягинка, Берислав, Красный Маяк, Ольговка, Михайловка, Змиевка, Республиканец, Золотая Балка, Львово, Одрадокаменка, Гавриловка, Трудолюбовка, Новониколаевка, Потемкино, Дорожное, Малая Александровка, Новодмитровка, Николаевка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 14 частных домов; территорию торгового центра, элеватора, фермерского хозяйства и газопровода.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

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