Российские войска обстреляли больницу в Херсоне из реактивных систем залпового огня "Град", повредив машины скорой помощи и здание, а также за прошедшие сутки в регионе обстреляли 19 населенных пунктов, ранив двух человек, а ночью уничтожено 6 вражеских "шахедов", сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Российские войска продолжают атаковать медицинские учреждения Херсонщины. Под очередным ударом врага оказалась одна из больниц Херсона. По ней оккупанты выпустили по меньшей мере три снаряда из РСЗО "Град". "Прилетело" по гаражу, в котором стояли "скорые". В результате обстрела повреждены две машины. Также в одном из корпусов учреждения здравоохранения выбило окна. К счастью, пострадавших среди сотрудников и пациентов больницы нет", - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в области оказались Бургунка, Михайловка, Тягинка, Днепровское, Янтарное, Станислав, Казацкое, Вировка, Широкая Балка, Гавриловка, Львово, Ольговка, Александровка, Антоновка, Садовое, Инженерное, Приднепровское, Берислав и город Херсон.

российские военные попали, по его словам, в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 7 частных домов; территория учебного заведения, завода и фермы; гаражи и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - отметил Прокудин в Telegram.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 6 "Shahed-131/136", - отметил глава ОВА.

Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахедов"