росіяни вдарили по лікарні в Херсоні, пошкодивши "швидкі"
Київ • УНН
Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні з реактивних систем залпового вогню "Град", пошкодивши машини швидкої допомоги та будівлю, а також минулої доби в регіоні обстріляли 19 населених пунктів, поранивши двох людей, а уночі знищено 6 ворожих "шахедів".
Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні з реактивних систем залпового вогню "Град", пошкодивши машини швидкої допомоги та будівлю, а також минулої доби в регіоні обстріляли 19 населених пунктів, поранивши двох людей, а уночі знищено 6 ворожих "шахедів", повідомили у Херсонській ОВА у середу, пише УНН.
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"російські війська продовжують атакувати медичні заклади Херсонщини. Під черговим ударом ворога опинилася одна із лікарень Херсона. По ній окупанти випустили щонайменше три снаряди із РСЗВ "Град". "Прилетіло" по гаражу, у якому стояли "швидкі". Внаслідок обстрілу пошкоджено дві автівки. Також в одному з корпусів закладу охорони здоровʼя повибивало вікна. На щастя, потерпілих серед працівників та пацієнтів лікарні немає", - повідомили в ОВА у Telegram.
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами в області опинилися Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Дніпровське, Янтарне, Станіслав, Козацьке, Вірівка, Широка Балка, Гаврилівка, Львове, Ольгівка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Берислав та місто Херсон.
російські військові поцілили, з його слів, у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків; територію навчального закладу, заводу та ферми; гаражі та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін у Telegram.
"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 6 "Shahed-131/136", - зазначив голова ОВА.
Сили ППО збили 19 із 21 "шахедів"19.06.24, 07:28 • 36526 переглядiв