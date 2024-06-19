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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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росіяни вдарили по лікарні в Херсоні, пошкодивши "швидкі"

Київ • УНН

 • 18963 перегляди

Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні з реактивних систем залпового вогню "Град", пошкодивши машини швидкої допомоги та будівлю, а також минулої доби в регіоні обстріляли 19 населених пунктів, поранивши двох людей, а уночі знищено 6 ворожих "шахедів".

росіяни вдарили по лікарні в Херсоні, пошкодивши "швидкі"

Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні з реактивних систем залпового вогню "Град", пошкодивши машини швидкої допомоги та будівлю, а також минулої доби в регіоні обстріляли 19 населених пунктів, поранивши двох людей, а уночі знищено 6 ворожих "шахедів", повідомили у Херсонській ОВА у середу, пише УНН.

Деталі

"російські війська продовжують атакувати медичні заклади Херсонщини. Під черговим ударом ворога опинилася одна із лікарень Херсона. По ній окупанти випустили щонайменше три снаряди із РСЗВ "Град". "Прилетіло" по гаражу, у якому стояли "швидкі". Внаслідок обстрілу пошкоджено дві автівки. Також в одному з корпусів закладу охорони здоровʼя повибивало вікна. На щастя, потерпілих серед працівників та пацієнтів лікарні немає", - повідомили в ОВА у Telegram.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами в області опинилися Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Дніпровське, Янтарне, Станіслав, Козацьке, Вірівка, Широка Балка, Гаврилівка, Львове, Ольгівка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Берислав та місто Херсон.

російські військові поцілили, з його слів, у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків; територію навчального закладу, заводу та ферми; гаражі та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін у Telegram.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 6 "Shahed-131/136", - зазначив голова ОВА.

Сили ППО збили 19 із 21 "шахедів"19.06.24, 07:28 • 36526 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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