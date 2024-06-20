Армия рф нанесла удар по гражданской машине в поселке Текстильное Херсонской области, в результате чего ранения, несовместимые с жизнью, получил 43-летний мужчина. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

российские военные атаковали гражданскую машину в поселке Текстильное. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 43-летний мужчина - написал Прокудин в Telegram.

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В Херсонской области во время ночной атаки российских войск уничтожили 2 дрона Shahed и ракету Х-59, за минувшие сутки враг обстрелял 26 населенных пунктов, попав по территории ТЦ и элеватора, убив человека и ранив еще 3.