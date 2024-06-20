Ворог атакував цивільну автівку в селищі на Херсонщині: є загиблий
Київ • УНН
43-річний чоловік загинув від атаки російських військових на цивільний автомобіль в селі Текстильне Херсонської області.
Армія рф завдала удару по цивільній автівці у селищі Текстильне Херсонської області, внаслідок чого поранення, несумісні з життям, отримав 43-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російські військові атакували цивільну автівку у селищі Текстильне. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, отримав 43-річний чоловік
Доповнення
У Херсонській області під час нічної атаки російських військ знищили 2 дрони Shahed і ракету Х-59, за минулу добу ворог обстріляв 26 населених пунктів, поціливши по території ТЦ і елеватора, вбивши людину і поранивши ще 3.