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Зеленський про нічну масовану атаку: Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16

Зеленський про нічну масовану атаку: Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16

Київ • УНН

 • 48816 перегляди

Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot і розширення поставок винищувачів F-16 для захисту свого неба від російських терористичних атак на цивільне населення та інфраструктуру.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масовану атаку рф, заявив, що Україна потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16, пише УНН.

Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України

- написав Зеленський в Telrgram.

Президент висловив вдячність українським воїнам за те, що більшість з них знищено, але зазначив, що  були й влучання. За його словами, усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу.

Головна мета росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України. Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей

- зазначив Зеленський.

Він зауважив, що партнери точно знають, що для цього потрібно.

Додаткові "петріоти" та інші сучасні системи ППО для України. Прискорення та розширення поставок F-16 в Україну. Забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями. Лише тоді, коли путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Зокрема, уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області. 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

У Запоріжжі рух через Дніпровську гідроелектростанцію тимчасово перекрито через шкоду, заподіяну російським ракетним ударом, який також пошкодив понад 20 житлових будинків та об'єкт енергетичної інфраструктури.

Уночі ППО збила 35 ракет та 46 дронів01.06.24, 08:10 • 32192 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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