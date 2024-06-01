У Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС
Київ • УНН
У Запоріжжі рух через Дніпровську гідроелектростанцію тимчасово перекрито через шкоду, заподіяну російським ракетним ударом, який також пошкодив понад 20 житлових будинків та об'єкт енергетичної інфраструктури.
У Запоріжжі тимчасово перекрито руху транспорту через ДніпроГЕС. Про це повідомила Патрульна поліція Запорізької області у суботу, 1 червня, передає УНН.
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Рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна – вул. Січі – вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район
Людей просять враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту
У свою чергу начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок нічної атаки у Запоріжжі пошкоджені понад 20 житлових будинків і обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Люди не постраждали
Окупанти 546 разів ударили по Запорізькій області01.06.24, 07:42 • 31318 переглядiв