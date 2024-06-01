В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс

В Запорожье временно перекрыто движения транспорта через Днепрогэс. Об этом сообщила Патрульная полиция Запорожской области в субботу, 1 июня, передает УНН.

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Движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто. Объезд осуществляется через арочный мост А. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также, через новые мосты и Хортицкий район говорится в сообщении

Людей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута

В свою очередь начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки в Запорожье повреждены более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.

Ночью россияне массово атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены и более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы. Люди не пострадали рассказал Иван Федоров

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